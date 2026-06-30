Neue Vorständin der Generali kommt von der Axa

30.6.2026 – Die Generali Deutschland beruft Dorothea Bachem spätestens zum Jahresbeginn 2027 in den Vorstand der Generali Krankenversicherung. Zudem soll sie Vorstandsvorsitzende der Envivas Krankenversicherung werden. Mit Stefan Weih holt der Konzern zudem eine Führungskraft der Allianz an Bord, die den Bereich digitale Transformation stärken soll.

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Die Generali Deutschland AG ernennt Dorothea Bachem (37) spätestens zum 1. Januar 2027 zur CIO Health der Generali Deutschland Krankenversicherung AG, wie der Versicherer mitteilt. Zudem soll sie Vorstandsvorsitzende der Envivas Krankenversicherung AG werden. Dies ist eine Versicherungstochter, die private Krankenzusatzversicherungen exklusiv über die Techniker Krankenkasse vertreibt.

Bachem verantwortet derzeit das Leistungsmanagement der Axa ...

Bachem absolvierte ihre Managementausbildung an renommierten internationalen Hochschulen, darunter der Università Bocconi in Mailand, der HKUST Business School in Hongkong und der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Oestrich-Winkel.

Seit neun Jahren ist die Managerin für die Axa Konzern AG in verschiedenen Führungspositionen tätig. Derzeit leitet sie unter anderem das operative Leistungsmanagement des Konzerns und verantwortet die strategische Weiterentwicklung der Prozessoptimierung und -automatisierung unter Einsatz künstlicher Intelligenz (KI). Zudem ist sie Geschäftsführerin der Axa Logistik und Service GmbH.

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... und künftig den Bereich Kranken der Generali Deutschland

In ihrer neuen Funktion verantwortet Bachem den Bereich Krankenversicherung der Generali Deutschland. Zu ihren Aufgaben zählen die Weiterentwicklung des Geschäfts mit Krankenvoll- und Krankenzusatzversicherungen sowie die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen.

Bachem folgt auf Neven Rebic (44), der die Position bislang zusätzlich zu seinen Aufgaben als CIO Life in den Vorständen der Cosmos Versicherung AG und der Dialog Lebensversicherungs-AG übernommen hatte (VersicherungsJournal 26.4.2024). Er soll sich zukünftig auf diese Aufgaben konzentrieren. Beide berichten an Uli Rothaufe, CIO Life & Health der Generali Deutschland AG.

(Bild: Generali)

Neue Führungskraft für die Digitalisierung

Zum 15. Juli übernimmt zudem Dr. Stefan Weih die Leitung des Bereichs AI, Digitalization & Process Mining bei der Generali Deutschland. Er verantwortet damit die Themen künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Prozessanalyse.

Der 43-Jährige ist seit 2013 in verschiedenen Funktionen für die Allianz-Gruppe tätig, zuletzt für die Allianz Partners Deutschland GmbH. Dort verantwortete er unter anderem den Bereich digitale Transformation im operativen Geschäft sowie zuvor die Entwicklung von Automatisierungs-, Daten- und KI-Lösungen.

Weih studierte internationale Betriebswirtschaftslehre an der FAU Erlangen-Nürnberg und schloss dort als Diplom-Kaufmann ab. Später promovierte er dort im Bereich Strategic Management. Zudem erwarb er einen Masterabschluss in Economics an der Wayne State University (USA). In seiner neuen Funktion berichtet er an Lars Rogge, COO der Generali Deutschland AG.

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