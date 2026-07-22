Nürnberger: Muttergesellschaft schickt neuen IT-Chef

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22.7.2026 – Die Nürnberger Beteiligungs-AG schafft ein neues Vorstandsressort für Informationstechnologie und beruft Markus Svanda zum 1. September 2026 zum CIO. Das teilte das Unternehmen mit. Seine Aufgabe sei es, die Modernisierung der IT- und Fachsysteme gemeinsam mit den Geschäftsverantwortlichen weiter voranzutreiben.

Markus Svanda (Bild: Marlena König)

Der 51-Jährige kommt von der Vienna Insurance Group (VIG), für die er seit mehr als zehn Jahren tätig ist. Seit April 2017 ist Svanda Geschäftsführer der VIG-Tochtergesellschaft Twinformatics GmbH. Die verantwortet unter anderem den Betrieb und die Weiterentwicklung von IT-Anwendungen, Infrastruktur und Arbeitsplatzsystemen für die österreichischen VIG-Gesellschaften.

Seit 2023 ist Svanda zudem CTO der VIG-Töchter Wiener Städtische Versicherung AG und Donau Versicherung AG und verantwortet dort sämtliche IT-Vorhaben der beiden Gesellschaften. Die bisherigen Funktionen wird er zum 31. August niederlegen.

Vor seinem Wechsel zur VIG war Svanda knapp 13 Jahre für IBM tätig. Dort verantwortete er unter anderem Großkundenprojekte – darunter die Zusammenarbeit mit der Vienna Insurance Group – sowie Führungsaufgaben im IT-Service- und Vertriebsgeschäft.

Die Schaffung des neuen IT-Vorstandsressorts fällt in eine Phase des Eigentümerwechsels: Im Mai hat die Vienna Insurance Group die Mehrheit an der Nürnberger Beteiligungs-AG übernommen (VersicherungsJournal 19.5.2026).

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