Nürnberger profitiert von der Zugehörigkeit zur VIG

4.6.2026 – Fitch hebt das Finanzstärke-Rating der Nürnberger auf „A+“ an. Die Bonitätsratings des Vorjahres bestätigte Assekurata für Canada Life Deutschland, Ergo Vorsorge Leben, Alte Leipziger und Hallesche. Eine Stufe schlechter als Alte Leipziger und Hallesche schneiden die BA die Bayerische Allgemeine und die Debeka Leben mit der Note „A“ ab. Der Industriesachversicherer FM wird von AM Best unverändert mit „A+“ bewertet. Die Deutsche Rück Gruppe hat im Erstrating von Fitch die Note „A+“ erhalten.

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Auf den Abschluss der Transaktion zur Übernahme der Nürnberger durch die Vienna Insurance Group (VIG) (VersicherungsJournal 19.5.2026) hat die Agentur Fitch Ratings umgehend reagiert. Das Finanzstärke-Rating der Nürnberger Lebensversicherung AG, der Nürnberger Krankenversicherung AG und der Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG wurde von „A“ auf „A+“ mit stabilem Ausblick angehoben.

Fitch: Nürnberger „sehr wichtige“ Tochtergesellschaft der VIG

Wesentlicher Treiber ist die Einstufung der Nürnberger als „sehr wichtige“ Tochtergesellschaft der Gruppe. Positiv bewertet wurde die Kapitalstärke. Die Solvenzquote stieg von 247 auf 302 Prozent. Das Geschäftsmodell wird wegen der starken Position bei Berufsunfähigkeitsversicherungen sowie fondsgebundenen Lebensversicherungen als „robust“ bezeichnet.

Gewürdigt wurde zudem das Sanierungsprogramm in Schaden/Unfall. Die Ertragslage hat sich bereits verbessert. Im laufenden Jahr erwarten die Analysten, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird. Harald Rosenberger, Vorstandsvorsitzender der Nürnberger Beteiligungs-AG, sieht in der Ratinganhebung eine Bestätigung der Strategie.

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Canada Life und Ergo Vorsorge Leben erhalten unveränderte Assekurata-Noten

Zum fünften Mal vergab die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH an die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, die Note „AA“ mit stabilem Ausblick. Nach Meinung der Ratingagentur ist die Eigenmittelausstattung trotz gestiegener Aktionärsausschüttung angemessen. Sie stehe in einem stimmigen Verhältnis zum insgesamt begrenzten Risikoprofil.

Mit der gleichen Note wurde erneut auch die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG bewertet. Im Bericht heißt es auch in diesem Jahr: Gemessen an den Verpflichtungen ihrer Bestandsstruktur sowie unter Berücksichtigung der Einbindung in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München verfügt die Ergo Vorsorge über eine überdurchschnittliche Sicherheitsmittelausstattung.

Alte Leipziger und Hallesche erneut eine Stufe schlechter als CLE und EVL

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und die Hallesche Krankenversicherung a.G. beurteilte Assekurata unverändert mit der Note „AA-“ mit stabilem Ausblick und damit minimal schlechter als Canada Life und Ergo Vorsorge. Gewürdigt wird die hohe Ertragskraft. Dadurch kann die Eigenkapitalausstattung kontinuierlich ausgebaut werden.

Der Hallesche wird weiterhin attestiert, dass es ihr gelingt, aus dem Versicherungsgeschäft heraus dauerhaft hohe Ergebnisse zu erzielen, die von vergleichsweise stabilen und marktgängigen Kapitalanlageergebnissen gestützt werden. Die SCR-Quote lag Ende 2024 bei knapp 600 Prozent (ohne Übergangsmaßnahmen).

BA die Bayerische Allgemeine und Debeka Leben mit starker Bonität

Eine Stufe schlechter als Alte Leipziger und Hallesche schnitten auch in diesem Assekurata-Folgerating die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG und der Debeka Lebensversicherungsverein a.G. mit der Note „A“ mit stabilem Ausblick ab.

Im Bericht heißt es zur BA die Bayerische, dass die Sicherheitsmittel angemessen und maßgeblich von Sanierung sowie Neuausrichtung des Portfolios geprägt sind. Bei der Debeka Leben wird die Eigenkapitalbasis als „solide“ bezeichnet. Die aufsichtsrechtliche Solvenzkapitalanforderung wird mit 193 Prozent erfüllt. Die Analysten erwarten, dass sich die Ertragslage sukzessive verbessert.

FM und Deutsche Rück von internationalen Agenturen analysiert

Der Industriesachversicherer FM Insurance Europe S.A., Niederlassung für Deutschland wurde von AM Best Company, Inc. mit der unveränderten Finanzkraftbewertung (FSR) „A+“ mit stabilem Ausblick ausgezeichnet. Betont wird die exzellente Bilanzstärke, die starke operative Performance und das positive Unternehmensprofil.

Die Deutsche Rückversicherung AG hat erstmals Fitch mit einem Rating beauftragt. Die beiden Gesellschaften in Düsseldorf und in Zürich erhielten „A+“ mit stabilem Ausblick. Betont werden die sehr starke Kapitalausstattung, die starke Wettbewerbsposition sowie die gute Ertragslage. Fitch erwartet weiterhin einen positiven Geschäftsverlauf und eine stabile Kapitalentwicklung.

Bonitätsratings für Versicherer (Anfang Januar bis Anfang Juni 2026) Unternehmen Ratingagentur Note* Bemerkungen** Alte Leipziger Leben Assekurata AA- Bonitätsrating bestätigt; Ausblick stabil BA die Bayerische Allgemeine Assekurata A Bonitätsrating bestätigt; Ausblick stabil Canada Life, Niederlassung für Deutschland Assekurata AA Bonitätsrating bestätigt; Ausblick stabil Ergo Vorsorge Leben Assekurata AA Bonitätsrating bestätigt; Ausblick stabil Deutsche Rück Fitch A+ Erstrating; Ausblick stabil Debeka Leben Assekurata A Bonitätsrating bestätigt; Ausblick stabil FM AM Best A+ FSR-Rating bestätigt; Ausblick stabil Hallesche Kranken Assekurata AA- Bonitätsrating bestätigt; Ausblick stabil Nürnberger Allgemeine Fitch A+ IFS-Rating angehoben; Ausblick stabil Nürnberger Leben Fitch A+ IFS-Rating angehoben; Ausblick stabil Nürnberger Kranken Fitch A+ IFS-Rating angehoben; Ausblick stabil

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