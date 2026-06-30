Partnervertrieb: WWK regelt Nachfolge von Thomas Heß

30.6.2026 – Die WWK Versicherungen haben einen neuen Leiter der Sonderdirektion im Partnervertrieb. Diese Organisationsdirektion ist unter anderem dafür verantwortlich, die Geschäftsbeziehungen zu den zentral angebundenen Großvertriebspartnern strategisch weiterzuentwickeln.

Hinzu kommt die Leitung des bundesweit tätigen Consultant-Teams, die vertriebswegeübergreifende Koordination des konzernweiten Geschäfts in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) sowie der WWK-Aktivitäten in Österreich.

Diesen Verantwortungsbereich übernimmt ab Juli Maximilian Backhaus (40) als neuer Generalbevollmächtigter. Er berichtet direkt an Vertriebsvorstand Rainer Gebhart (65) und tritt in seiner neuen Führungsrolle die Nachfolge von Thomas Heß (60) an.

Von links: Thomas Heß und Maximilian Backhaus (Bild: WWK)
Von links: Thomas Heß und Maximilian Backhaus (Bild: WWK)

Heß hatte dieses Amt seit Oktober 2019 zusätzlich zu seiner Verantwortung als Bereichsleiter Marketing in Personalunion inne (VersicherungsJournal 22.10.2019). Er wird sich nach Angaben des Unternehmens zukünftig wieder voll auf die Leitung des Marketings konzentrieren.

Der studierte Marketingmanager Backhaus startete seine Karriere 2011 bei der WWK Lebensversicherung a.G. in Nordrhein-Westfalen. Nach seiner Beförderung zum Senior-Consultant leitete er drei Jahre lang die Vertriebsdirektion Niedersachsen. Vor vier Jahren wurde er zum Vertriebsdirektor der Sonderdirektion mit Sitz in München berufen (28.4.2022).

Christian Hilmes

Wie beurteilen Sie diesen Artikel?
Artikel-Werkzeuge für Sie
Diese Seite empfehlen
Schlagwörter zu diesem Artikel
Weitere Artikel der Ausgabe vom 30.6.2026
Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 11.000 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.