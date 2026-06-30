Partnervertrieb: WWK regelt Nachfolge von Thomas Heß

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30.6.2026 – Die WWK Versicherungen haben einen neuen Leiter der Sonderdirektion im Partnervertrieb. Diese Organisationsdirektion ist unter anderem dafür verantwortlich, die Geschäftsbeziehungen zu den zentral angebundenen Großvertriebspartnern strategisch weiterzuentwickeln.

Hinzu kommt die Leitung des bundesweit tätigen Consultant-Teams, die vertriebswegeübergreifende Koordination des konzernweiten Geschäfts in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) sowie der WWK-Aktivitäten in Österreich.

Diesen Verantwortungsbereich übernimmt ab Juli Maximilian Backhaus (40) als neuer Generalbevollmächtigter. Er berichtet direkt an Vertriebsvorstand Rainer Gebhart (65) und tritt in seiner neuen Führungsrolle die Nachfolge von Thomas Heß (60) an.

Von links: Thomas Heß und Maximilian Backhaus (Bild: WWK)

Heß hatte dieses Amt seit Oktober 2019 zusätzlich zu seiner Verantwortung als Bereichsleiter Marketing in Personalunion inne (VersicherungsJournal 22.10.2019). Er wird sich nach Angaben des Unternehmens zukünftig wieder voll auf die Leitung des Marketings konzentrieren.

Der studierte Marketingmanager Backhaus startete seine Karriere 2011 bei der WWK Lebensversicherung a.G. in Nordrhein-Westfalen. Nach seiner Beförderung zum Senior-Consultant leitete er drei Jahre lang die Vertriebsdirektion Niedersachsen. Vor vier Jahren wurde er zum Vertriebsdirektor der Sonderdirektion mit Sitz in München berufen (28.4.2022).

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