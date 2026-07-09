Provinzial bekommt neuen Chef – Wolfgang Breuer geht

9.7.2026 – Patric Fedlmeier wird im Juni 2027 neuer Vorstandsvorsitzender des Provinzial-Konzerns und löst Dr. Wolfgang Breuer ab. Dieser führte den öffentlichen Versicherer durch die Fusion der beiden Provinzial-Gruppen sowie die Corona-Pandemie und während der Ahrtal-Flut. In Breuers Amtszeit konnte die Provinzial deutlich wachsen.

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Wechsel an der Spitze der Provinzial Holding AG: Zum 1. Juni 2027 wird Patric Fedlmeyer den Vorstandsvorsitz des öffentlichen Versicherers übernehmen. Der 58-Jährige folgt auf Dr. Wolfgang Breuer (64), der planmäßig zum 31. Mai 2027 seinen Ruhestand antritt.

Provinzial setzt auf interne Lösung

Mit Fedlmeier setzt der Versicherer auf eine interne Lösung. Der Manager gehört der Provinzial seit 2003 an. Nachdem er verschiedene Führungspositionen durchlaufen hatte, rückte er 2009 in den Vorstand der damaligen Provinzial Rheinland AG auf. Seit 2018 stand er dort als Vorstandsvorsitzender an der Spitze und begleitete die Fusion mit der Provinzial Nordwest maßgeblich.

Dem Holding-Vorstand der Provinzial gehört er seit 2020 als stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Arbeitsdirektor an. Seit 2023 verantwortet er dort zudem den Vertrieb.

Fedlmeier absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Anschließend qualifizierte er sich zum Versicherungsfachwirt und später zum Versicherungsbetriebswirt weiter. 2013 schloss er zudem ein Bachelorstudium in Insurance Management an der TH Köln ab, wo er auch als Dozent tätig ist.

Neben seiner Vorstandstätigkeit ist Fedlmeier Vorstandsmitglied im Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland e.V. (AGV) und Aufsichtsratsvorsitzender des IT-Dienstleisters Codecentric AG.

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Breuer verantwortete Fusion zur Holding-AG

Mit Wolfgang Breuer verlässt ein Vorstand den Konzern, der die Provinzial in Zeiten des Umbruchs geleitet hat. Er wechselte Anfang 2015 von den Württembergischen Versicherungen zur Provinzial Nordwest und übernahm deren Vorstandsvorsitz (VersicherungsJournal 23.10.2014).

Der promovierte Diplom-Betriebswirt hatte zuvor mehr als zwei Jahrzehnte verschiedene Führungs- und Vorstandspositionen im Gerling-Konzern sowie später bei HDI-Gerling inne.

In seiner Zeit fusionierten die Provinzial Nordwest und die Provinzial Rheinland zur Provinzial Holding AG. Es entstand damals der siebtgrößte Komposit- und der Lebensversicherer in Deutschland mit Beitragseinnahmen von mehr als sechs Milliarden Euro. Die Holding führt Breuer ab 2020 als Vorstandsvorsitzender (5.10.2020).

Von links: Wolfgang Breuer, Patric Fedlmeier und Michael Breuer, Vorsitzender des Provinzial-Aufsichtsrats (Bild: Provinzial)

Provinzial von Ahrtalflut stark betroffen

In Breuers Amtszeit fielen neben der Integration der beiden Versicherungsgruppen auch die Bewältigung der Corona-Pandemie und der Ahrtal-Flut. Die Provinzial war von der Naturkatastrophe besonders betroffen, da sie in den betroffenen Regionen eine starke Marktstellung in der Wohngebäudeversicherung hat. Nach eigenen Angaben regulierte der Versicherer dort Schäden von mehr als einer Milliarde Euro.

Breuer gehörte zudem unter anderem dem Präsidium des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) an. Zudem war er von 2019 bis 2025 Präsident des Verbands öffentlicher Versicherer e.V.

Zuletzt konnte der Provinzial-Konzern seine Geschäftsentwicklung weiter verbessern: 2025 stiegen die Beitragseinnahmen um 6,4 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro, der Jahresüberschuss legte auf 256 Millionen Euro zu. Im Schaden- und Unfallgeschäft überschritt der Versicherer erstmals die Marke von fünf Milliarden Euro Beitragseinnahmen (Medienspiegel 24.5.2026).

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