Swiss Life Deutschland: Chefwechsel in der Vertriebsunterstützung

6.5.2026 – Niels Schnittger (48) rückt zum 1. Juli in die Geschäftsleitung der Swiss Life Deutschland Holding GmbH auf. Er koordiniert bereits seit 2023 Transformationsprojekte und Veränderungsprozesse der Gruppe. Er gehört in dieser Position bereits der erweiterten Geschäftsleitung des Unternehmens an.

Zusätzlich ist er seit April 2025 neben Christian Linnewedel (46) Co-Geschäftsführer der Swiss Life Select Deutschland GmbH. Sie ist neben der Tecis Finanzdienstleistungen AG, der Deutschen Proventus AG und der Horbach Wirtschaftsberatung GmbH einer der vier Finanzvertriebe der Gruppe.

Diese Tätigkeit wird Schnittger auch weiterhin ausüben – parallel zu seiner neuen Funktion als Chief Operating Officer (COO) Finanzvertriebe. In diesem Amt soll er nach Firmenangaben „alle service- und vertriebsunterstützenden Prozesse für die Finanzberatungsgesellschaften sowie die Beratungs-Tools, Digitalisierungsinitiativen und das Tochterunternehmen FB Research GmbH“ bündeln.

Niels Schnittger (Bild: Martin Bargiel)
Niels Schnittger (Bild: Martin Bargiel)

Damit löst Schnittger Stefan Butzlaff (48) ab, der sich zukünftig auf seine Vorstandstätigkeit bei der Tochtergesellschaft Tecis konzentriert. Dort folgt Butzlaff auf Vertriebsvorstand Sönke Mißfeldt (59), der sich nach knapp 40 Jahren im Unternehmen bis April 2027 schrittweise aus dem Vorstand zurückzieht. Es ist angedacht, dass Mißfeldt 2028 in den Aufsichtsrat der Holding einziehen soll.

Auch der studierte Diplom-Kaufmann Schnittger ist seit mehr als einem Jahrzehnt bei Swiss Life Deutschland. Er hatte seine Karriere als Vorstandsassistent gestartet, bevor er für knapp sieben Jahre zur Deutschen Bank AG gewechselt war und 2014 als Direktor der Vertriebssteuerung zurückkehrte.

Christian Hilmes

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