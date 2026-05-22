Telis-Gruppe wird Teil der Swiss Life Deutschland

22.5.2026 – Die Unternehmensgruppe aus Hannover mit bislang rund 6.200 lizenzierten Vermittlern erwartet zukünftig Gesamterlöse von insgesamt mehr als einer Milliarde Euro pro Jahr. Helfen soll hierbei der Erwerb eines der fünf größten Allfinanzvertriebe hierzulande. Die Marken und die vertriebliche Eigenständigkeit der übernommenen Einzelunternehmen, die erstmals auch maklerbasierte Geschäftsmodelle umfassen, sollen bewahrt werden.

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Die Swiss Life Deutschland Holding GmbH erwirbt von der Gründerfamilie Bolz die Mehrheitsanteile der Telis Unternehmensgruppe AG. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Dem im dritten Quartal dieses Jahres geplanten Closing muss noch das Bundeskartellamt zustimmen.

Sitz der Telis-Unternehmensgruppe in Regensburg (Bild: Swiss Life)

Zur Telis-Gruppe gehören insgesamt zehn Gesellschaften. Sie zählt mit rund 1.800 lizenzierten Vermittlern und insgesamt mehr als 350 Mitarbeitenden sowie Gesamterlösen von rund 200 Millionen Euro zu den fünf größten Allfinanzvertrieben hierzulande (VersicherungsJournal 29.7.2025).

Das ist laut einer von der Cash.Print GmbH veröffentlichten Umsatzstatistik der Versicherungs- und Finanzvertriebe weniger als ein Zehntel des Wertes der Deutschen Vermögensberatung AG – DVAG im Jahr 2024. Es folgen in dem Ranking nach Provisionserlösen die MLP SE, Swiss Life Deutschland und die OVB Holding AG.

Swiss Life bindet maklerbasierte Geschäftsmodelle ein

Das umsatzstärkste Unternehmen der übernommenen Gruppe mit Firmenzentrale in Regensburg, die nach Angaben des Käufers für mindestens fünf Jahre erhalten bleiben soll, ist die Telis Finanz AG. Diese Tochtergesellschaft bietet Privatkunden eine ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanung mit einem marktbreiten Produktangebot von rund 300 Vertragspartnern an.

Mit ihren zwei Telis-Schwesterunternehmen Dema Deutsche Versicherungsmakler AG und Deutsches Maklerforum AG (DMF) bindet Swiss Life Deutschland nach eigenen Angaben „erstmals maklerbasierte Geschäftsmodelle“ in die eigene Vertriebsorganisation ein. Bisher war die Firmengruppe nämlich ausschließlich im Status des Mehrfachagenten aktiv.

Die Dema bietet Versicherungsmaklern und Vertriebsunternehmen Deckungskonzepte für das private und gewerbliche Sachversicherungsgeschäft an. Die DMF will Maklern und Finanzdienstleistern nach eigenen Angaben „eine Online-Plattform und ein spartenübergreifendes Produktportfolio“ bieten.

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Konzern wächst auf mehr als 8.000 Vermittler

Die drei übernommenen Marken sollen nach Angaben ihres neuen Eigentümers eigenständig bleiben. Sie werden demnach innerhalb der neuen Firmengruppe weitergeführt. Die DVMA Deutsche Vermögensmakler AG, die sich an Makler und Mehrfachagenten richtet, ist zwar Teil des Deals, zählt jedoch nicht zu den Kerngesellschaften der Gruppe. Die weiteren Telis-Gesellschaften beschäftigen sich beispielsweise mit Backoffice, IT-Services und Eventmanagement.

Ihr Käufer erweitert durch die Akquisition seine mehrgliedrige Struktur des Vermittlungskonzerns mit Sitz in Hannover. Diese besteht bislang aus Swiss Life Select Deutschland GmbH, Tecis Finanzdienstleistungen AG, Horbach Wirtschaftsberatung GmbH und Deutsche Proventus AG.

Mit erwarteten Gesamterlösen von zukünftig insgesamt mehr als einer Milliarde Euro pro Jahr würde der vergrößerte Konzern über dem Wert des Branchenzweiten MLP (942,5 Millionen Euro) liegen. Gemeinsam kommen die neuen Schwestergesellschaften der Gruppe auf 8.000 Vertriebskräfte.

Wechsel im Management der Telis-Unternehmensgruppe

Swiss Life Deutschland plant zwar, die Marken und die vertriebliche Eigenständigkeit der Telis-Unternehmen zu bewahren. Gleichzeitig sollen Skaleneffekte und Effizienzgewinne realisiert werden, indem „Investitionen und Innovationen“ allen Teilorganisationen zur Verfügung stehen.

Dirk von der Crone (Bild: Swiss Life)

„Durch den Zusammenschluss wächst unsere Organisation weiter“, sagt CEO Dirk von der Crone. „Es freut mich sehr, dabei auf den Rückhalt und die Unterstützung des langjährigen CEOs Dr. Martin Pöll, der Telis-Gründerfamilie Bolz und der bisherigen Vertriebsvorstände zählen zu dürfen.“

Nach Vollzug der Transaktion soll Sebastian Weigelt (43) neuer CEO der Telis-Unternehmensgruppe werden. Er leitete bisher den Intermediärvertrieb der Swiss Life Lebensversicherung SE und folgt auf Pöll (56), der das Unternehmen zukünftig ebenso wie Klaus und André Bolz beraten wird.

Den COO-Posten übernimmt zukünftig Jens Kassow (56), bislang Bereichsleiter Vertriebssteuerung der Swiss Life Deutschland. Die Vertriebsvorstände der Telis Finanz, Sven Schöntag (41), der Dema, Philipp Gruhn (52), und der DMF, Tino Blumenthal (54), bleiben in ihren Ämtern.

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