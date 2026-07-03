Versicherungsmakler Aon erweitert Geschäftsführung

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3.7.2026 – Die Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH erweitert zum 1. Juli 2026 ihre Geschäftsführung, wie das Unternehmen mitteilt. Thomas Moll (45), bislang Regionalleiter Süd und Leiter Broking Süddeutschland, und Tobias Sticht (40), bislang Chief Commercial Officer für Deutschland und Österreich, werden zu Geschäftsführern des Versicherungsmaklers ernannt.

Wie das Unternehmen auf Nachfrage mitteilt, handelt es sich hierbei um neu geschaffene Positionen. Die beiden sollen die bestehende Geschäftsführung um Marcel Armon, Monika Behrens und Stephan Winneg ergänzen.

Tobias Sticht (links) und Thomas Moll (Bild: Aon)

Während Thomas Moll das operative Maklergeschäft in den Regionen, die Spezialbereiche sowie den Bereich Global Risk Consulting verantwortet, übernimmt Tobias Sticht die übergreifende Leitung der Regionalorganisation mit den Schwerpunkten Vertrieb und Weiterentwicklung der Beratungsprozesse.

Tobias Sticht ist Diplom-Betriebswirt und Versicherungskaufmann. Er begann seine Karriere bei der HDI-Gerling Industrie Versicherung AG. Bei Aon ist er seit mehr als 14 Jahren tätig. Seit 2017 bekleidete er verschiedene Führungspositionen im Vertriebsmanagement, zunächst als Teamleiter und später als Leiter Vertrieb sowie Regional Director.

Thomas Moll absolvierte eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der Allianz-Gruppe. 2006 wechselte er zur Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), wo er verschiedene Fach- und Führungspositionen übernahm – unter anderem als Senior Underwriter, Assistent des Regionalchefs für Deutschland, und zuletzt als Chief Underwriter Liability. Seit April 2019 bekleidet er verschiedene Führungspositionen bei Aon.

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