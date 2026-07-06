Wertgarantie holt Digitalexperten in den Vorstand

6.7.2026 – Die Wertgarantie SE beruft Dr. Adam Melski (46) zum 1. September als zusätzliches Mitglied in den Vorstand. Dort soll er „die digitale Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe wirkungsvoll unterstützen“, heißt es von dem Spezialversicherer.

Adam Melski (Bild: Wertgarantie)
Adam Melski (Bild: Wertgarantie)

Melski übernimmt in dem Führungsgremium zunächst die Verantwortung für die Bereiche Kundenmanagement sowie Customer-Experience-Management aus dem bisherigen Ressort von Konrad Lehmann (60). Dieser wird den Vorstand zum Jahresende nach Firmenangaben planmäßig verlassen und „den Übergangsprozess bis dahin eng begleiten“.

Zudem wird der promovierte Wirtschaftsinformatiker im kommenden Jahr im Bereich Informationstechnologie auf Udo Buermeyer (54) folgen, der sich zukünftig wieder auf seine übergreifenden Aufgaben als Finanzvorstand des Konzerns konzentrieren wird.

Melski startete seine Karriere in der Versicherungsbranche Ende 2009 als Vorstandsassistent der VHV Versicherungen. Im Anschluss war er für drei Jahre bei der HDI-Gruppe tätig. Zuletzt arbeitete er als Managing Director und CTO bei der Prof. Schumann GmbH, die Software für das Management von Kreditrisiken entwickelt.

Christian Hilmes

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