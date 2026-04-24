Berufsunfähigkeit als spätere Unfallfolge: Wann ein Anspruch auf Schadenersatz verjährt

Bild: Pixabay CC0

24.4.2026 (€) - Der Kfz-Haftpflichtversicherer eines Autofahrers sollte zwei Jahrzehnte nach einem Unfall für den Verdienstausfall eines dabei geschädigten Berufspiloten zahlen. Dieser hatte jedoch bereits eine Abfindung in Höhe von 75.000 Euro erhalten. Es kam zum Gang durch die Instanzen bis vor den BGH.

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