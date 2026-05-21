BGH: Neuwertspitze hebelt Gläubigerschutz in Gebäudeversicherung nicht aus
21.5.2026 (€) - Ein Immobilieninhaber sah sich damit konfrontiert, dass nach einem millionenschweren Feuerschaden die Gläubigerrechte nicht geklärt waren – und die Frist für den Erhalt der Neuwertentschädigung aus der Gebäudeversicherung verstrichen war.
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