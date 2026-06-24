Das sind die Leben-Marktgrößen mit den höchsten Beschwerdequoten

24.6.2026 – Die Bafin hat im vergangenen Jahr über fast alle Branchengrößen mit mindestens zwei Millionen Verträgen teils deutlich weniger Beanstandungen abschließend bearbeitet als 2024. Nur bei der Ergo war eine leichte Zunahme zu verzeichnen. Das geht aus der Bafin-Beschwerdestatistik hervor.

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2025 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mit 1.044 Beschwerden 119 Stück beziehungsweise über ein Zehntel weniger Eingaben über die Lebensversicherer abschließend bearbeitet als ein Jahr zuvor.

Laut der im Mai veröffentlichten Beschwerdestatistik der Aufsicht errechnet sich für die Skandia Lebensversicherung AG eine zweistellige Beschwerdequote. 19 Reklamationen bei etwa 179.550 Policen bedeuten 10,6 Beanstandungen pro 100.000 Verträge. Marktweit waren es nur rund 1,3 (2024: 1,4) Beanstandungen pro 100.000 Verträge (VersicherungsJournal 19.5.2026).

Drei Marktgrößen schlechter als der Markt

An vierter Stelle findet sich mit einer Vier vor dem Komma (111 Beanstandungen bei knapp 2,71 Millionen Kontrakten) mit der Proxalto Lebensversicherung AG der erste der Platzhirsche wieder.

Leicht über dem Branchenschnitt lagen die Generali Deutschland Lebensversicherung AG (83 Eingaben bei 5,25 Millionen Policen) und die Ergo Lebensversicherung AG (43 zu 2,94 Millionen).

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R+V mit der niedrigsten Quote unter den Platzhirschen

Alle anderen Platzhirsche agierten besser als der Markt. Nur bei der Allianz Lebensversicherungs-AG stand eine Eins vor dem Komma (118 zu 11,57 Millionen). Auf Beschwerdequoten zwischen 0,8 und 0,6 kamen die Nürnberger Lebensversicherung AG (20 zu 2,4 Millionen), der Debeka Lebensversicherungsverein a.G. (23 zu 3,06 Millionen) und die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG (14 zu 2,2 Millionen).

Zwischen rund 0,5 und 0,4 Reklamationen pro 100.000 Verträgen lagen die Provinzial Lebensversicherung AG (zwölf zu 2,47 Millionen), die HDI Vorsorge Lebensversicherung AG (vormals Targo) (5.1.2026) (zehn zu 2,3 Millionen) sowie die R+V Lebensversicherung AG (21 zu 5,3 Millionen).

Nur bei der Ergo zeigte die Kurve 2025 mit einem Anstieg von 34 auf 43 Beschwerden spürbar nach oben.

Proxalto mit deutlicher Verbesserung

Besonders deutlich verbessern konnte sich in den letzten Jahren die Proxalto. Das Beschwerdevolumen hatte drei und zwei Jahre zuvor infolge von IT-Problemen mit teils erheblichen Verzögerungen und verlängerten Bearbeitungszeiten (Medienspiegel 14.5.2022) noch bei jeweils fast 500 Stück gelegen hatte (22.7.2024, 15.5.2023). Die Quote hatte zuvor in der Spitze über 15 Eingaben pro 100.000 Verträge betragen. Zuletzt waren es fast 40 Prozent weniger.

Die R+V schaffte 2025 den auf Vierjahressicht niedrigsten Wert bei der Beanstandungszahl. Die Allianz konnte sich zuletzt zweimal verbessern, kam aber 2025 auf fast doppelt so viele Eingaben wie 2022. Bei der Generali nahm das Beschwerdevolumen zuletzt dreimal in Folge zu und hat sich im Vergleich zu 2022 mehr als verdoppelt.

Nachteil für wachstumsstarke Versicherer

Seit etwa einem Vierteljahrhundert veröffentlicht die Bafin jährlich eine nach Versicherungsunternehmen und -zweigen aufgeschlüsselte Beschwerdestatistik. Diese stellt den Angaben zufolge eine Momentaufnahme dar, die durch verschiedene Ereignisse beeinflusst sein kann. Versicherer ohne Beschwerden werden beispielsweise gar nicht aufgeführt.

Die Zahlen sollen „einen Indikator über Qualität und Größe des Versicherungsgeschäfts“ vermitteln, so die Aufsicht. Die Behörde weist jedoch auf die begrenzte Aussagekraft der Statistik über die Qualität einzelner Unternehmen hin. Denn eine Aussage darüber, ob die bearbeiteten Beschwerden begründet gewesen sind oder nicht, geben die Daten nicht her.

Zudem werde die im Laufe eines Jahres abschließend von der Bafin bearbeitete Beschwerdezahl in Relation zu den versicherten Risiken zum Vorjahresende gesetzt. „Stark expandierende Versicherer […] werden durch die Nennung der Bestandszahlen benachteiligt, weil sich der im Laufe des Jahres erhöhte Bestand, aus dem sich die Beschwerden ergeben, nicht in der Statistik wiederfindet“, so die Begründung.

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