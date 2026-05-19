Der Brandschaden, die Kaminasche und der Einwand der groben Fahrlässigkeit
19.5.2026 (€) - Jedes Jahr erreichen die Versicherungsombudsfrau tausende von Beschwerden über (un)berechtigt nicht zahlungswillige Versicherer. Wie die Schlichterin einer Frau dabei half, nicht auf der Hälfte des Schadens sitzen zu bleiben.
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