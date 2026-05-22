Der Mietsachschaden in einer Ferienunterkunft und der zahlungsunwillige Haftpflichtversicherer
22.5.2026 (€) - Im vergangenen Jahr haben sich fast 29.000 Verbraucher in Streitigkeiten mit der Assekuranz an die Versicherungsombudsfrau gewandt. In einem Fall verhalf die Schlichterin einem Mann zur zuvor versagten Regulierung.
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