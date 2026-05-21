Die besten Berufsunfähigkeitsversicherungen für drei Musterfälle

21.5.2026 – In einem großen Tarifvergleich haben die M&M-Analysten die Qualität der Produkte anhand ihrer vier BU-Teilratings bewertet und um Angaben zu den monatlichen Beiträgen ergänzt. Bei einem 45-Jährigen mit 250.000 Euro Jahresgehalt führen die R+V und ihre Tochter Condor sowie die Allianz die Ranglisten an. Bei einem 22 Jahre alten Studenten und einem vier Jahre jüngeren Schüler liegen hingegen die Baloise und die LV 1871 vorne.

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Die Morgen & Morgen GmbH (M&M) hat für die Redaktion der Wirtschaftswoche die besten Berufsunfähigkeitsversicherungen (BU-Versicherungen) ermittelt. Für ihre Rankings haben die Analysten jeweils die Prämien mit und ohne Arbeitsunfähigkeitsklausel (AU-Klausel) für drei Musterfälle berechnet.

Drei Modellkunden

Im ersten Musterfall ging es um einen 45 Jahre alten Manager mit einem Jahresgehalt von 250.000 Euro, der eine monatliche BU-Rente von 5.000 Euro absichern möchte. Im zweiten und dritten Fall wählen ein 22 Jahre alter Student mit einem jährlichen Einkommen von 12.000 Euro und ein 18 Jahre alter Schüler ohne Einkünfte jeweils eine Rente von 1.000 Euro.

In den Preis-Leistungs-Vergleichen für diese drei Musterkunden wurde die Teilnote für die Leistung doppelt so hoch gewichtet wie die Teilnote für den Preis. Der Leistungsteil setzt sich zusammen aus den M&M-Teilratings

BU-Bedingungen (Gewichtung: 40 Prozent),

BU-Kompetenz (30),

BU-Beitragsstabilität (20) und

BU-Antragsfragen (zehn).

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45 Jahre alter Manager mit 250.000 Euro Jahresgehalt ohne ...

Dem Manager stehen demnach 23 von 41 getesteten Tarifen ohne AU-Klausel zur Auswahl, die jeweils mit der Gesamtnote „exzellent“ ausgezeichnet wurden. Am besten schnitten die folgenden Tarife dieser Anbieter ab, die jeweils mit ihrem monatlichen Zahlbeitrag genannt werden:

... und mit AU-Klausel

Von den 39 überprüften Policen mit AU-Klausel haben 18 die beste Gesamtnote erhalten. Auch hier steht die R+V mit dem Tarif „BV comfort (AU)“ an der Spitze des Rankings für den 45-Jährigen. Der Schutz kostet ihn einen monatlichen Zahlbeitrag von 202,31 Euro.

Die andere Police des genossenschaftlichen Versicherungskonzerns, der Tarif „Condor BU C80 comfort pro mit AU“ (299,64 Euro), kommt in dieser Rangfolge hingegen nur auf Platz drei. Davor liegt die „BU Premium OBUU (mit AU)“ der Allianz (234,19 Euro).

Es folgen die Tarife „BU Flex plus (AU 24 Monate) (Tarif 138)“ der Swiss Life (173,96 Euro) und „BU25 T Premium (mit AU)“ der Gothaer Lebensversicherung AG (180,40 Euro).

22 Jahre alter Student mit 12.000 Euro jährlichem Einkommen

Dem Studenten stehen von den 36 für diesen Musterfall bewerteten Offerten ohne AU-Klausel 20 Top-Tarife zur Verfügung. Der beste ist demnach die „Baloise BerufsunfähigkeitsVersicherung“ der Baloise Lebensversicherung AG Deutschland (Nettobeitrag: 27,58 Euro).

In diesem Ranking folgen die Produkte „BU Komfort TBUU“ der Allianz (29,28 Euro) und „Golden SBU“ der LV 1871 (29,43). Sie liegen vor „BV comfort“ der R+V (28,55 Euro) und „Condor BU C80 classic pro“ der Condor (28,76). Im Ranking der Versicherungen mit AU-Klausel für den 22-Jährigen liegen die gleichen Anbieter auf den fünf Spitzenplätzen. Sie sind dort vertreten mit ihren Produkten

„Baloise BerufsunfähigkeitsVersicherung mit AU“ (Nettobeitrag: 29,49 Euro),

„BU Premium OBUU (mit AU)“ (31,42 Euro),

„Golden SBU mit AU“ (32,07 Euro),

„BV comfort (AU)“ (30,45 Euro) und

„Condor BU C80 comfort pro mit AU“ (31,68 Euro).

Insgesamt sind für diesen Musterkunden 17 von 35 Tarifen als „exzellent“ ausgezeichnet worden.

18 Jahre alter Schüler ohne eigene Einkünfte

In den zwei Rankings des dritten Musterfalls erhalten jeweils 20 von 32 Tarifen ohne beziehungsweise 31 mit AU-Klausel die Bestnote. Ganz oben steht in beiden die „Golden SBU“ der LV 1871 mit Nettobeiträgen von 33,72 beziehungsweise 36,73 Euro (Zusatz „mit AU“). Es folgt jeweils die „Baloise BerufsunfähigkeitsVersicherung“ mit 34,49 beziehungsweise 36,91 Euro (Zusatz „mit AU“).

Den dritten Rang belegt in der Rangfolge der Produkte ohne AU-Klausel die Allianz-Police „BU Komfort TBUU“, für die der Schüler 40,28 Euro Nettobeitrag zahlt. Erst dahinter kommen die Anbieter der gleichen Top-Produkte wie im zweiten Musterfall: R+V (36,07 Euro) und Condor (36,19 Euro).

Anders ist die Reihenfolge bei den Versicherungen mit AU-Klausel für den 18-Jährigen. Hier liegt die Allianz-Police (Nettobeitrag: 43,24 Euro) hinter den Offerten der R+V (38,50) und Condor (39,97).

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