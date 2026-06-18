Die besten Fondspolicen für einen 32-Jährigen getestet

18.6.2026 – Das Handelsblatt hat einen Testbericht zu Vorsorgeprodukten veröffentlicht, die keine beziehungsweise eine 80-prozentige Beitragsgarantie bieten. In die Bewertung flossen Kennzahlen zur Finanzstärke der Anbieter, zur Qualität des jeweiligen Produkts und zur Höhe der Rentenzahlungen ein. Letztere wurden anhand der Produktkosten bei einer mit sechs Prozent angenommenen Jahresrendite der zugrundeliegenden Fonds kalkuliert.

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Die Franke und Bornberg GmbH (FuB) hat für die Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH das Angebot an fondsgebundenen Rentenversicherungen am deutschen Markt untersucht. Neben reinen Fondspolicen kamen auch Tarife mit einer Kapitalabsicherung von 80 Prozent auf den Prüfstand.

Michael Franke (Bild: Marc Theis)

Die Analysten gingen bei den Berechnungen neben der garantierten monatlichen Rente von einer jährlichen Rendite von sechs Prozent aus, heißt es im Bericht „Die besten privaten Fonds-Rentenversicherungen 2026“ zur Methodik des Vergleichstests.

Entscheidend für die Unterschiede der voraussichtlichen Renten je Tarif seien demnach vorrangig die Kosten, heißt es darin weiter. „Wir bewerten aber nicht die Qualität der Fonds“, wird FuB-Geschäftsführer Michael Franke zitiert.

Finanzkraft, Produktqualität und Rentenhöhe

Die Ratingagentur hat für ihre Rankings einen 32 Jahre alten Musterkunden angenommen, der bis zum Renteneintritt mit 67 Jahren monatlich 150 Euro in eine private Rentenversicherung einzahlt.

„Bei der Variante fondsorientiert mit Kapitalgarantie in Höhe von 80 Prozent müssen die Anbieter einen Teil der Beiträge für die Kapitalabsicherung verwenden“, erklären die Tester. „Bei der Variante ohne Kapitalgarantie können Versicherer ohne Vorgaben investieren.“

In ihre Gesamtnote geht die Finanzkraft des getesteten Versicherers mit einem Anteil von 20 Prozent in die Bewertung ein. Produktqualität und Rentenhöhe werden jeweils mit 40 Prozent gewichtet.

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Sieben fondsgebundene Rentenversicherungen ohne Garantie sind „exzellent“

In der Ergebnistabelle zum Stand Mai 2026 vergeben die Analysten die vier Gesamturteile „Exzellent“, „Sehr gut“, „Gut“ und „Befriedigend“. Die Bestnote erhalten von den 42 reinen Fondspolicen diese sieben Tarife folgender, in der Reihenfolge der erreichten Gesamtpunkte, genannten Anbieter:

Die Finanzstärke dieser Gesellschaften wird mindestens mit der Ratingnote „mmm+“ (hervorragend) oder „mmm“ (sehr gut) bewertet. Das jeweilige Produktrating lautet entweder „FFF+“ (hervorragend) oder „FFF“ (sehr gut).

Erhebliche Unterschiede stellen die Tester allerdings bei der monatlichen Rente bei sechs Prozent Rendite und dem garantierten Rentenfaktor fest, der die monatliche Rente je 10.000 Euro angespartem Kapital angibt.

Acht Vorsorgeprodukte mit 80 Prozent Beitragsgarantie erreichen die Bestnote

Beim Vergleich der 30 fondsorientierten Varianten mit 80 Prozent Beitragsgarantie liegen hingegen mit acht Produkten anteilig mehr Tarife im Spitzenfeld als bei den reinen Fondspolicen.

Die beiden Rankings unterscheiden sich allerdings kaum hinsichtlich der als „exzellent“ bewerteten Anbieter, die nur in zwei Fällen übereinstimmen. So fällt die Baloise bei den Produkten mit Garantie heraus, während in dieser Rangliste auch die Allianz Lebensversicherungs-AG vertreten ist.

Die acht Testsieger bei den Policen mit 80 Prozent Beitragsgarantie sind:

Europa: „Fondsgebundene Rentenversicherung mit Garantie Tarif E-RIG“ (garantierte Monatsrente: 149,48 Euro; Monatsrente bei sechs Prozent Rendite: 533,00 Euro; garantierter Rentenfaktor: 26,79 Euro; Gesamtpunkte: 100),

Ergo: „Ergo Rente Dynamik Tarif ERD“ (148,74 Euro; 498,57 Euro; 24,77 Euro; 95),

LV 1871: „MeinPlan (Hybrid) Tarif FRV Bausteine Vertragsguthaben“ (146,71 Euro; 496,17 Euro; 26,80 Euro; 94),

Continentale: „Rente Invest Garant Tarif RIG“ (148,97 Euro; 486,65 Euro; 26,60 Euro; 92),

Allianz: „PrivatRente InvestFlex mit Garantie RF1GD (E194)“ (148,08 Euro; 455,56 Euro; 23,60 Euro; 91),

Allianz: „PrivatRente KomfortDynamik RFKU1 (E270)“ (148,08 Euro; 464,49 Euro; 23,50 Euro; 91),

Continentale: „Rente Invest Garant Tarif RIG Bausteine GarantiePlus“ (144,63 Euro; 472,35 Euro; 29,55 Euro; 91) und

Ergo: „Ergo Rente Balance (Hybrid) (Baustein Rentenfaktor Plus)“ (132,32 Euro; 523,14 Euro; 29,51 Euro; 91).

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