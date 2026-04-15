Die besten Privatrenten mit und ohne Beitragsgarantien

15.4.2026 – Die Europa offeriert die beste private Rentenversicherung – sowohl für chancen- als auch für sicherheitsorientierte Vorsorgesparer. Dies zeigt ein aktueller Tarifvergleich von Franke und Bornberg für NTV, für den neben Anbieter- und Produkt-Ratings auch die prognostizierten Renten für einen Musterfall berücksichtigt wurden. Zu den Spitzenprodukten zählten in dieser Untersuchung oft auch Tarife der Continentale und der Ergo.

Die Franke und Bornberg GmbH (FuB) hat für die NTV Nachrichtenfernsehen GmbH private Rentenversicherungen zum aktuellen Stand verglichen. Die Ergebnisse sind in dem Online-Bericht „Das sind die besten Privat- und Basisrenten“ veröffentlicht.

Auf den Prüfstand kamen einerseits reine Fondspolicen ohne Garantien für die chancenreiche Geldanlage zur Altersvorsorge. Andererseits wurden Hybridtarife untersucht, die die Fondsanlage für sicherheitsorientierte Kunden mit einer 80-prozentigen Beitragsgarantie kombinieren.

In die Tarifanalyse flossen jeweils die im Map-Report ausgewiesene Finanzstärke des Anbieters sowie die Ergebnisse der Produkt-Ratings von FuB ein. Ergänzend wurden die von den Branchenanalysten prognostizierten Rentenleistungen berücksichtigt.

Finanzstärke, Produkt-Rating und mögliche Rentenhöhe

Die für die Rankings maßgeblichen Gesamtpunkte wurden aus den Teilnoten für Finanzstärke (Gewichtung: 20 Prozent) sowie dem Produkt-Rating und der möglichen Monatsrente für einen typischen Musterfall (Gewichtung jeweils 40 Prozent) ermittelt.

Konkret ging es um einen 32 Jahre alten Kunden, der über 35 Jahre monatlich 150 Euro in einen Vertrag mit zehnjähriger Rentengarantiezeit, klassischer Verrentung und Dynamikvereinbarung einzahlt. Das freie Fondsinvestment soll in ETFs für die Anlageregionen Europa und Welt fließen.

Die beiden besten Gesamtnoten „sehr gut“ oder „gut“ erhielten im Test der rein fondsbasierten Privatrenten insgesamt 34 Tarife von 23 Anbietern. Genau die Hälfte ihrer Policen sammelte mindestens 85 Gesamtpunkte und wurde mit der Bestnote ausgezeichnet. Dies sind die Tarife:

Von den 24 getesteten Privatrenten mit Garantie von 18 Anbietern qualifizierten sich 15 für die Gesamtnote „sehr gut“. Dies sind die Tarife:

  • „Fondsgebundene Rentenversicherung mit Garantie Tarif E-RIG“ der Europa (100 Punkte),
  • „Ergo Rente Dynamik Tarif ERD“ der Ergo (95 Punkte),
  • „MeinPlan (Hybrid) Tarif FRV Bausteine Vertragsguthaben“ der LV 1871 (94 Punkte),
  • „Rente Invest Garant Tarif RIG“ der Continentale (92 Punkte),
  • „PrivatRente InvestFlex mit Garantie RF1GD (E194)“ und „PrivatRente KomfortDynamik RFKU1 (E270)“ der Allianz (jeweils 91 Punkte),
  • „Rente Invest Garant Tarif RIG Bausteine GarantiePlus“ der Continentale (91 Punkte),
  • „Ergo Rente Balance (Hybrid) (Baustein Rentenfaktor Plus)“ der Ergo (91 Punkte),
  • „Relax Rente Comfort Plus ALVI1“ und „Relax Rente Chance“ der Axa (jeweils 89 Punkte),
  • „Relax Rente Comfort Plus“ und „Relax Rente Chance“ der DBV (jeweils 89 Punkte),
  • „GarantieRente Invest“ der Gothaer (87 Punkte) und
  • „FONDS MODERN Tarif FGR“ und „FONDS MODERN NEXT Tarif FGR“ der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. (jeweils 85 Punkte).

Christian Hilmes

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