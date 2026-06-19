Die besten Rürup-Renten laut Handelsblatt

19.6.2026 – Die Europa offeriert die bestbewerteten Basisrenten – sowohl für chancen- als auch für sicherheitsorientierte Kunden. Dies zeigt ein aktueller Tarifvergleich von Franke und Bornberg für das Handelsblatt. Hierfür wurden neben Anbieter- und Produkt-Ratings auch die prognostizierten Renten für einen Musterfall berücksichtigt.

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Die Franke und Bornberg GmbH hat im Auftrag der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH die besten Basisrentenversicherungen 2026 ermittelt. Dabei wurden fondsorientierte Produkte mit 80 Prozent Beitragsgarantie und Produkte ohne Kapitalgarantie getrennt ausgewertet.

Diese Form der staatlich geförderten Altersvorsorge für Selbstständige bleibt auch nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge zum 1. Januar 2027 erhalten (VersicherungsJournal 8.5.2026). Während die Riester-Rente dann für Neuabschlüsse entfällt, können Basisrenten weiterhin angeboten werden.

Zudem erhalten Selbstständige künftig die Möglichkeit, ein Altersvorsorgedepot zu nutzen, um von staatlicher Förderung zu profitieren. Die Basisrente wird dagegen ausschließlich über den Sonderausgabenabzug gefördert. Im Jahr 2026 konnten Selbstständige Beiträge von bis zu 30.826 Euro steuerlich geltend machen.

So wurden die Basisrententarife getestet

Die Tabellen im Handelsblatt-Artikel weisen 29 Tarife mit Kapitalgarantie und 37 Produkte ohne Garantie aus.

Grundlage der Untersuchung ist ein Modellkunde: eine 32-jährige Person, die bis zum Renteneintritt mit 67 Jahren monatlich 200 Euro in eine Basisrente einzahlt. Die Fonds können in der Regel selbst ausgewählt werden, wobei sich das Angebot an aktiv gemanagten Fonds und ETFs je nach Anbieter deutlich unterscheidet.

Die Produktqualität der Tarife ging zu 40 Prozent in das Rating ein. Hierfür greift Franke und Bornberg auf das hauseigene Produktrating (1.12.2025) zurück, bei dem die Tarife anhand von bis zu 63 Kriterien bewertet werden – unter anderem Transparenz, Kostenstruktur und Regelungen bei Zahlungsschwierigkeiten. Die Bewertung erfolgt auf einer Notenskala von „FFF+ = hervorragend“ bis „F- = ungenügend“.

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Zu erwartende Rentenleistung wird mit 40 Prozent gewichtet

Ebenfalls mit 40 Prozent wurde die Höhe der zu erwartenden Rentenleistung gewichtet. Die ausgewiesene Monatsrente basiert auf einer standardisierten Modellrechnung der Produktinformationsstelle Altersvorsorge (PIA). Dabei wird zunächst ein jährliches Kapitalwachstum von zwei Prozent bis zum Rentenbeginn unterstellt.

Das so ermittelte Kapital wird anschließend mithilfe des garantierten Rentenfaktors in eine lebenslange monatliche Rente umgerechnet, die angibt, wie viel monatliche Rente pro 10.000 Euro angespartem Kapital gezahlt wird. Zu 20 Prozent geht außerdem die Finanzstabilität des Versicherers in die Wertung ein.

In der Gesamtwertung sind maximal 100 Punkte erreichbar. Für die Höchstnote „exzellent“ sind mindestens 90 Punkte erforderlich, die Note „sehr gut“ wird ab 85 Punkten vergeben.

Die besten Basisrenten ohne Kapitalgarantie

Bei den Tarifen ohne Kapitalgarantie wurden sechs mit „exzellent“, 14 mit „sehr gut“, 13 mit „gut“ und vier mit „befriedigend“ bewertet.

Die Höchstwertung von 100 Punkten erreicht der Tarif „E-BRI“ der Europa Lebensversicherung AG. Sowohl bei der Finanzstärke als auch beim Produktrating erhält er die Höchstnote – als Rente gemäß Modellrechnung werden für die Testperson 333 Euro ausgewiesen. Allerdings ist nur eine Monatsrente von knapp 27 Euro garantiert.

Auf dem zweiten Rang folgt die Universa Lebensversicherung a.G. Ihr Tarif „Aufbaurente Topinvest“ mit individueller Fondsauswahl erreicht 96 Punkte. Auch hier werden die Höchstwerte in den Kategorien Finanzstärke und Leistungsrating erzielt. Die errechnete Modellrente liegt bei 306,91 Euro, die garantierte Rente bei 27,74 Euro.

Allianz und Helvetia gemeinsam mit 91 Punkten

Die dritthöchste Punktzahl teilen sich zwei Versicherer: Die Allianz Lebensversicherungs-AG erreicht mit ihrem Tarif „Investflex Tarif BVRF1U“ ebenso 91 Punkte wie die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG mit dem „Baloise Best Invest Basis (Fonds) Tarif BFR“.

Bei der Allianz wird eine Modellrente von 291,02 Euro errechnet, bei der Helvetia sind es 292,00 Euro. Die garantierte Rente liegt bei 23,53 Euro beziehungsweise 27,73 Euro im Monat. Während die Allianz in den Kategorien Leistung und Finanzstärke die Höchstnote erzielt, erreicht die Helvetia bei der Stabilität die zweithöchste Bewertung.

Ebenfalls mit der Höchstnote ausgezeichnet wurden der „Invest-Tarif BRI“ der Continentale Lebensversicherung AG und „Maxxellence Invest Basisvorsorge“ der Standard Life Versicherung, Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International dac. Beide erhalten 90 Punkte.

Die besten Tarife mit 80 Prozent Beitragsgarantie

Bei den Hybriden mit einer 80-prozentigen Beitragsgarantie werden sieben Tarife mit der Höchstnote „exzellent“ ausgezeichnet. Weitere neun Angebote erhalten ein „sehr gut“, zwölf ein „gut“ und ein Tarif wird mit „befriedigend“ bewertet.

Die beste Bewertung erzielt auch hier die Europa Lebensversicherung mit 98 Punkten. Der Tarif „E-BRIG“ bietet für den Modellkunden eine garantierte monatliche Rente von mindestens 199,31 Euro; die Modellrechnung nach PIA kommt auf 324 Euro.

Continentale und LV 1871 teilen sich den dritten Platz

Auf dem zweiten Rang folgt die Continentale mit dem Tarif „Basisrente Invest Garant Tarif BRIG“ (94 Punkte). Hier stehen 198,63 Euro garantierter Rente eine PIA-Modellrente von 292,55 Euro gegenüber.

Ebenfalls 94 Punkte erreicht die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) mit „Mein Plan Basisrente (Hybrid) Tarif FBRV (Baustein Vertragsguthaben)“. Die garantierte Rente beträgt 195,61 Euro, die Modellrente nach PIA 284,58 Euro.

Weitere Tarife mit Höchstwertung sind:

„Basisrente Komfort Dynamik Tarif BVRFKU1U.GD“ und „Basisrente InvestFlex mit Garantie Tarif BVRF1U.DG“ der Allianz,

„Aktivplan Basis Tarif NARHB26 (Hybrid)“ der Neue Leben Lebensversicherung AG,

„Basis Care Invest mit Kapitalerhalt Tarif RB (Baustein Vertragsguthaben)“ der Hansemerkur Lebensversicherung AG.

Weitere Details zur Auswertung sowie die Tabellen mit den getesteten Tarifen stellt das Handelsblatt in seinem Artikel „Das sind die besten Basisrentenversicherungen 2026“ bereit.

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