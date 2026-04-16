Die besten Rürup-Renten mit und ohne Beitragsgarantien

16.4.2026 – Die Europa offeriert die bestbewerteten Basisrenten – sowohl für chancen- als auch für sicherheitsorientierte Kunden. Dies zeigt ein aktueller Tarifvergleich von Franke und Bornberg für NTV. Hierfür wurden neben Anbieter- und Produkt-Ratings auch die prognostizierten Renten für einen Musterfall berücksichtigt. Zu den Spitzenprodukten zählen in dieser Untersuchung oft auch Tarife der Continentale und der Allianz.

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Die Franke und Bornberg GmbH (FuB) hat für die NTV Nachrichtenfernsehen GmbH das Angebot der auch Rürup-Renten genannten Basisrentenverträge zum aktuellen Stand verglichen. Die Ergebnisse sind in dem Onlinebericht „Das sind die besten Privat- und Basisrenten“ veröffentlicht.

Basisrenten ohne Garantien oder mit 80-prozentiger Beitragsgarantie

Auf den Prüfstand kamen einerseits Basisrentenversicherungen ohne Garantien für die chancenreiche Geldanlage zur Altersvorsorge. Andererseits wurden Hybridtarife untersucht, die die Fondsanlage für sicherheitsorientierte Kunden mit einer 80-prozentigen Beitragsgarantie kombinieren.

In die Tarifanalyse flossen jeweils die im Map-Report ausgewiesene Finanzstärke des betrachteten Anbieters sowie die Ergebnisse der entsprechenden Produkt-Ratings von FuB ein. Ergänzend wurden die von den Branchenanalysten prognostizierten Rentenleistungen berücksichtigt.

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Finanzstärke, Produkt-Rating und mögliche Rentenhöhe

Die für die Rankings maßgeblichen Gesamtpunkte wurden aus den Teilnoten für Finanzstärke (Gewichtung: 20 Prozent) sowie dem Produkt-Rating und der möglichen Monatsrente für einen typischen Musterfall (Gewichtung jeweils 40 Prozent) ermittelt.

Konkret ging es um einen 32 Jahre alten Kunden, der über 35 Jahre monatlich 200 Euro in einen Vertrag mit zehnjähriger Rentengarantiezeit, klassischer Verrentung und Dynamikvereinbarung einzahlt. Das freie Fondsinvestment soll in ETFs für die Anlageregionen Europa und Welt fließen.

Fondsbasierte Rürup-Renten: 20 Tarife erhielten die Bestnote

Die beiden besten Gesamtnoten „sehr gut“ oder „gut“ erhielten im Test der rein fondsbasierten Basisrenten insgesamt 31 Tarife von 24 Anbietern. 20 dieser Top-Policen sammelten sogar 85 oder mehr Gesamtpunkte und wurden mit der Bestnote ausgezeichnet. Dies sind die Tarife:

Angebote mit Garantie: 16 Produkte mit der Höchstnote

Von den 27 getesteten Rürup-Rentenversicherungen mit Garantie, die von 19 Anbietern stammen, qualifizierten sich 16 für die höchste zu erreichende Gesamtnote „sehr gut“. Dies sind die folgenden Tarife:

„Fondsgebundene BasisRentenversicherung mit Garantie Tarif E-BRIG“ der Europa (98 Punkte),

„BasisRente Invest Garant Tarif BRIG (Baustein Vertragsguthaben)“ der Continentale (94 Punkte),

„MeinPlan Basisrente (Hybrid) Tarif FBRV (Baustein Vertragsguthaben)“ der LV 1871 (94 Punkte),

„BasisRente KomfortDynamik Tarif BVRFKU1U.GD“ und „BasisRente InvestFlex mit Garantie Tarif BVRF1U.DG“ der Allianz (jeweils 93 Punkte),

„Aktivplan Basis Tarif NARHB26 (Hybrid)“ der Neue Leben (93 Punkte),

„Basis Care Invest mit Kapitalerhalt Tarif RB (Baustein Vertragsguthaben)“ der Hansemerkur (91 Punkte),

„Swiss Life Maximo Basisrente Tarife 720/724“ der Swiss Life Lebensversicherung SE (89 Punkte),

„BasisVorsorge GarantieRente Invest“ der Gothaer Lebensversicherung AG (88 Punkte),

„performance+Basisrente (Hybrid) Tarif 79“ und „performance+Basisrente (Hybrid) incl. GrüneRene Tarif 79“ der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. (jeweils 88 Punkte),

„FONDS MODERN Tarif BGR (Baustein Vertragsguthaben)“ und „FONDS MODERN NEXT Tarif BGR (Baustein Vertragsguthaben)“ des Volkswohl Bunds (jeweils 87 Punkte),

„AL_RenteFlex Tarif AR75 (Hybrid)“ der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G. (86 Punkte),

„Ergo Basis-Rente Balance (Hybrid) (Baustein Rentenfaktor 1. Schicht Plus)“ der Ergo (86 Punkte) und

„Baloise Best Invest Basis (Hybrid) Tarif BFR (Baustein incl. Hinterbliebenenschutz)“ der Baloise (85 Punkte).

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