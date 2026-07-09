Die besten Tierkrankenversicherungen für Hundebesitzer

9.7.2026 – Eine Finanz-Infodienst hat analysiert, welche Assekuranzen den „besten Freund des Menschen“ besonders gut versichern. Während die Höhe der Monatsbeiträge für die Hundebesitzer nur zu einem Fünftel in den Marktvergleich einging, zählten hierfür insbesondere möglichst unbegrenzte Leistungen. Die Top-Angebote kommen von den Testteilnehmern Cleos Welt, Hansemerkur, Uelzener und Allianz.

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Die Redaktion des Focus Money Versicherungsprofis hat für ein Produktranking das Angebot an Tierkrankenversicherungen für Hundebesitzer untersucht. In die engere Auswahl kamen hierfür nur „Premiumtarife“. Gemeint sind damit Komplettangebote inklusive OP-Schutz und Vorsorgeleistungen.

Zwölf Tierversicherer haben teilgenommen

Von insgesamt 27 angefragten Versicherern haben sich zwölf dem direkten Vergleich mit der Konkurrenz gestellt. „Nicht alle Anbieter haben ihre Absage begründet, manche haben auf eine Überarbeitung der Tarife verwiesen“, berichten die Tester.

Einen Sonderfall stellt demnach die Stuttgarter Versicherung AG dar. Denn sie hat als einziger Anbieter eine OP-Versicherung ins Rennen geschickt. Der abgespeckte Tarif ist dementsprechend günstig (19,50 Euro pro Monat), muss aber in der Gesamtwertung deutliche Punktabzüge hinnehmen.

Für den gleichen Musterfall werden zwischen 54,99 Euro (Cleos Welt, eine Marke der Cleo & You GmbH) und 204,11 Euro (Allianz Versicherungs-AG) fällig.

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Abzüge für begrenzte Leistungen der Premiumtarife

Maximal waren 100 Punkte aus den folgenden fünf Kategorien erreichbar, bei denen es in den ersten vier Bereichen anteilige Abzüge für begrenzte Leistungen gab:

Behandlungsleistungen (maximal 40 Punkte): unbegrenzte Erstattung der jährlichen OP-Kosten (maximal neun Punkte), Erstattung bis zum vierfachen Satz der Gebührenordnung für Tierärzte (sechs), Zahnbehandlung und Zahn-OP (sechs), ambulante und stationäre Heilbehandlung ohne OP (sechs), stationäre Klinikaufenthalte nach OP (vier), ambulante Nachsorge nach OP (drei), Physiotherapie (zwei), Übernahme von Narkosekosten (zwei), Osteopathie beziehungsweise Heilpraktikerleistungen (ein), Absicherung rassetypischer oder erblich bedingter Erkrankungen (ein).

Vorsorgeleistungen (maximal zehn Punkte): mindestens 250 Euro pro Jahr als Budget für Vorsorgeuntersuchungen (maximal drei Punkte), Kostenübernahme für Impfungen (zwei), Kastration beziehungsweise Sterilisation ohne Einschränkungen (zwei), Wurmkuren (1,5) und Zahnprophylaxe und Zahnreinigung (1,5).

Zusatzleistungen (maximal zwölf Punkte): Diagnostikleistungen inklusive Röntgen, CT und MRT (maximal drei Punkte), Medikamente (drei), Übernahme von Notdienst- und Notfallgebühren (drei), Laborkosten (zwei), Telemedizin beziehungsweise Videosprechstunden (ein).

Vertragliche Regelungen (maximal 18 Punkte): einmonatige Wartezeit (maximal vier Punkte), unbegrenztes Aufnahmealter des Hundes (vier), Verzicht auf Schadenfallkündigung (drei) beziehungsweise Rasseausschlüsse (zwei), freie Tierarzt- und Klinikwahl (zwei), Auslandsschutz (zwei), Laufzeit und Kündigungsfrist (ein).

Kosten (maximal 20 Punkte): Prämien für zwei Musterfälle (jeweils maximal acht Punkte) sowie zwei Praxisbeispiele für Versicherungsfälle (jeweils maximal zwei Punkte) im Vergleich.

Zwei Musterfälle und Praxistests herangezogen

Im ersten Musterfall sollte ein einjähriger Jack-Russell-Terrier, im zweiten ein dreijähriger Golden Retriever, jeweils ohne Selbstbeteiligung, versichert werden. Beide haben keine Vorerkrankungen.

Als Praxistest wurde für den Tarifvergleich erstens unterstellt, dass ein Hund eine Woche nach Versicherungsbeginn einen Unfall erleidet, der 1.800 Euro Behandlungskosten verursacht. Zweitens sollte bei einem Hund acht Monate nach Versicherungsbeginn eine Hüftgelenksdysplasie diagnostiziert werden, die eine Operation mit 4.600 Euro Behandlungskosten erforderlich macht.

Vier von zwölf Tarifen mit der Bestnote ausgezeichnet

Von den zwölf Teilnehmern erzielten acht Tarife eine überdurchschnittlich hohe Gesamtpunktzahl von mindestens 77,3 Punkten. Sie war erforderlich, um die Top-Note „Gut“ zu erhalten. Vier hiervon wurden mit der Bestnote „Sehr gut“ ausgezeichnet, da sie mindestens 81,5 Punkte erreichten. Dies waren

Cleos Welt: „Rundum Plus mit Baustein Vorsorge“ (Gesamtpunktzahl: 85),

die Hansemerkur Allgemeine Versicherung AG: „Premium plus inklusive Zahn und Vorsorge Plus“ (83,5),

die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G.: „Krankenversicherung inklusive Vorsorge-Baustein“ (83,5) und

die Allianz: „Vollschutz Premium (ohne SB)“ (81,5).

Lesetipp „Tierversicherungen – vom Türöffner zur lukrativen Vertriebschance“ Die Deutschen lieben ihre Haustiere. Und sind immer häufiger bereit, ihre treuen Gefährten nicht nur mit allerbestem Futter und hochwertigen Accessoires auszustatten, sondern auch gut abzusichern. Über Möglichkeiten für Katzen, Hunde und Pferde berichtet ein Dossier des VersicherungsJournals: „Tierversicherungen – vom Türöffner zur lukrativen Vertriebschance. Marktpotenziale, Produkte und Anbieter zur Absicherung von Vierbeinern und ihren Haltern“ Darin wird berichtet, wie sich der Markt entwickelt und welche Risiken abgesichert werden müssen. Thematisiert werden Rankings und Ratings in den Segmenten Haftpflicht sowie Tierkrankenvoll und OP-Versicherung. Hinzu kommen Umfragen unter Verbrauchern und Maklern zum Service der Anbieter. Die Bedeutung der Sparte wird nachgezeichnet und ihr Geschäftspotenzial aufgezeigt. Nähere Informationen und Bestellmöglichkeit finden sich unter diesem Link. Die Publikation steht Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals zur persönlichen Nutzung kostenlos zur Verfügung.

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