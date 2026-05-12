Die Service-Könige unter den Bauspar- und Krankenkassen

12.5.2026 – Unter den Bausparkassen schneidet in Sachen herausragender Kundenservice die Badenia aus Sicht der Verbraucher am besten ab. Bei den Krankenkassen siegte die IKK Classic. Dies zeigt eine Untersuchung von Servicevalue und der Bild-Zeitung.

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Bei welchen Unternehmen Verbraucher einen aus eigener Sicht herausragenden Kundenservice erhalten, hat die Servicevalue GmbH in Kooperation mit der Bild-Zeitung erstmals ermittelt. Die Studie „Deutschlands Service-Könige“ basiert auf einer im März 2026 durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen 139.640 Kundenurteile zu 1.084 Anbietern in 55 Kategorien zusammen.

Hintergründe zur Methodik

Die konkrete Fragestellung lautete: „Inwieweit stimmen Sie zu, dass Unternehmen XY einen herausragenden Kundenservice bietet?“ Neben der Antwortoption „kann ich nicht beurteilen/keine eigene Erfahrung“ standen den Interviewten vier bewertungsrelevante weitere Optionen zur Verfügung. Diese reichten von „1 = stimme voll und ganz zu“ über „2 = stimme eher zu“ und „3 = stimme eher nicht zu“ bis „4 = stimme nicht zu“.

Zur Notenermittlung wurden die Antworten zu den Prüfpunkten „1“ bis „4“ ungewichtet gemittelt. Die Branchenrankings wurden anhand des ungewichteten Mittelwerts gebildet. Liegt der Mittelwert eines Unternehmens niedriger (= besser) als der Gesamtmittelwert der jeweiligen Branche, wird dem Unternehmen anders als bei ähnlichen Untersuchungen dieser Art noch keine Auszeichnung zugeschrieben.

Voraussetzung für das Prädikat „Kunde-König“ war, dass der individuelle Mittelwert niedriger als der Mittelwert dieser ‚überdurchschnittlichen‘ Gruppe ist. Das beste Unternehmen der jeweiligen Branche erhielt als Alleinstellungsmerkmal die Auszeichnung „Service-König – Platz 1“.

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Badenia bei den Direktversicherern

Unter den 55 untersuchten Wirtschaftsabschnitten waren unter anderem auch vier aus dem privaten Assekuranzbereich. Deren Sieger hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 7.5.2026). Unter allen fast 1.100 Testkandidaten schnitten die Debeka Versicherungen mit einem Mittelwert von 2,10 am besten ab.

Der beste Teilnehmer aus dem Segment Bausparkassen erreichte 0,15 Notenpunkte weniger. Dies war die Deutsche Bausparkasse Badenia AG, die mit einem Mittelwert von 2,25 die Kategorie gewann (Prädikat: „Service-König – Platz 1“). In die Liste der „Service-Könige“ trugen sich ferner ein

IKK Classic gewinnt bei den Krankenkassen

Im Segment Krankenkassen setzte sich die IKK Classic gegen ihre Wettbewerber durch. Der über alle Testkandidaten gesehen zweitbeste Mittelwert von 2,11 bedeutet die Auszeichnung „Service-König – Platz 1“. Über ein Dutzend weitere Marktteilnehmer dürfen sich mit der Auszeichnung „Service-König“ schmücken. Zu dieser Gruppe gehören

Die vollständigen Ergebnislisten in allen 55 untersuchten Branchen, inklusive auch der nicht überdurchschnittlichen Marktteilnehmer, können auf dieser Servicevalue-Internetseite eingesehen werden.

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