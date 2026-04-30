Die Versicherer mit dem besten Kundendienst

30.4.2026 – Die WWK Versicherungen erhielten von ihren Kunden erneut die besten Noten für ihren zentralen Verbraucherservice. Dahinter folgt die GEV vor den ADAC Versicherungen. Dies zeigt eine Untersuchung von Servicevalue für die Wirtschaftswoche.

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Die Servicevalue GmbH hat für die Wirtschaftswoche die Qualität des Verbraucherservices untersucht. Insgesamt wurden 690 Firmen aus 41 Kategorien bewertet. Die Gesamtzahl der per Onlineumfrage erhobenen Kundenurteile wird mit 107.380 angegeben.

Zu der Umfrage wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten. Pro Unternehmen wurden mindestens 150 Kundenstimmen angestrebt. Für die Studie wurden den Angaben zufolge vorrangig die zentralen Service-Einheiten in der Konsumgüterindustrie auf den Verbraucher-Prüfstand gestellt.

So wurde gefragt und bewertet

Die konkrete Fragestellung lautete: „Wie bewerten Sie aus eigener Erfahrung Ihren Kontakt mit der zentralen Service-Stelle im Sinne des über Telefon (Hotline), E-Mail/Kontaktformular, Chat (Homepage) et cetera angebotenen Kunden-Services bei […]?“

Für die Zuordnung der Anbieter und Branchen wurden Produkttypologien nach ihrer Art in Verbrauchs- und Gebrauchsgüter sowie Dienstleistungen unterteilt, erläutern die Studienautoren.

Zur Bewertung stand den Umfrageteilnehmern die Schulnotenskala von „(1) = sehr gut“ bis „(6) = ungenügend“ zur Verfügung. Die siebte, nicht bewertungsrelevante Antwortoption lautete „kein Kontakt in den letzten zwölf Monaten“. Für die Auswertung wurden Mittelwerte gebildet. Zur Methodik teilt Servicevalue weiter mit:

„Anhand der Mittelwerte der Anbieter wird ein Ranking über alle untersuchten Anbieter innerhalb der Kategorien beziehungsweise Branchen erstellt. Die Anbieter mit der höchsten Gesamtzufriedenheit innerhalb einer Kategorie werden mit ‚Bester‘ gekennzeichnet.“ Liegt der Gesamtzufriedenheitswert über dem Kategorienmittelwert, gibt es das Prädikat „Exzellent“.

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WWK Versicherungen siegen bei den Versicherern

In der Gesamtwertung am besten schnitten die vier Süßwaren- und Snackhersteller Griesson – De Beukelaer (Mittelwert: 2,26), Lindt & Sprüngli (2,28) sowie Haribo und Lorenz Snack-World (jeweils 2,29) ab.

Der Beste aus dem Segment „Versicherungen“ kommt auf einen fast 0,3 Notenpunkte schlechteren Mittelwert von 2,53. Dies sind die WWK Versicherungen, die zuvor zweimal an dritter Stelle gelegen hatten (VersicherungsJournal 7.5.2025, 30.4.2024).

Wieder von drei auf zwei nach oben kletterte die Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GEV) (Mittelwert: 2,54). Nur noch an dritter Stelle finden sich die zuletzt dreimal siegreichen ADAC Versicherungen (3.5.2023) wieder.

Auf den weiteren Plätzen

Dahinter folgen 28 weitere „exzellente“ Akteure. Mit Mittelwerten von 2,56 bis 2,61 in die Top Ten schafften es die Versicherungsgruppe die Bayerische (Neueinsteiger), die Mannheimer Versicherung AG (von sieben auf fünf) und die GVV Direktversicherung AG (von acht auf sechs).

Ebenfalls zu den zehn Besten ihrer Zunft gehören die DEVK Versicherungen (Neueinsteiger), die Hansemerkur Versicherungen (von zehn auf acht), die vor vier Jahren noch siegreichen (4.5.2022) Allianz Versicherungen sowie die beiden Neueinsteiger BGV Versicherungen und Volkswohl Bund Versicherungen.

Nicht mehr zu den zehn besten Versicherern gehören die Barmeniagothaer Versicherungen, die SV Sparkassenversicherungen, die Münchener Verein Versicherungen und die Arag Versicherungen.

Weitere Angaben zur Methodik der Studie „Zentraler Verbraucher-Service in Deutschland 2026“ sind auf dieser Internetseite zu finden. Dort sind auch die einzelnen Branchenrankings einsehbar.

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