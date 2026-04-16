Die Versicherer mit den zufriedensten Kunden

16.4.2026 – Die Huk-Coburg ist unter den deutschen Versicherermarken diejenige mit der höchsten Kundenzufriedenheit. Bei den Direktversicherern liegt die Huk24 an der Spitze. Dies zeigt eine Yougov-Untersuchung im Auftrag der Süddeutschen Zeitung, die auf über 900.000 Online-Interviews unter erwachsenen Bundesbürgern basiert. Insgesamt gab es 34 Branchenkategorien.

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Die Yougov Deutschland GmbH hat im Auftrag des Handelsblatts auch in diesem Jahr ein Kundenzufriedenheits-Ranking von deutschen Unternehmen erstellt. Bei der aktuellen Auflage „Preis-Leistungs-Sieger 2026“ wurden die Firmen in 34 Kategorien unterteilt, darunter auch „Versicherungen“ sowie „Direktversicherer“.

Was hinter dem Brand-Index steckt

Die Untersuchung basiert auf über 900.000 Online-Interviews. Diese hat das Datenanalyse-Unternehmen zwischen Anfang März 2025 und Ende Februar 2026 unter erwachsenen Bundesbürgern für den Markenperformance-Tracker „Yougov Brand-Index“ durchgeführt. Die Auswahl der Befragten ist nach Unternehmensangaben repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Mit dem Brand-Index misst Yougov die Markenperformance aus Verbrauchersicht. Neben der Kundenzufriedenheit fließen auch die fünf Bewertungsdimensionen

allgemeiner Eindruck,

Qualität,

Preis-Leistungs-Verhältnis,

Weiterempfehlungsbereitschaft und

Arbeitgeberimage

ein.

Um in den Index aufgenommen zu werden, muss eine Marke bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Hierzu gehört unter anderem, dass sie mindestens 100 Tage mindestens 200 Tage hintereinander „getrackt“ wurde. Aktuell enthält der Index Daten zu insgesamt 35 (Direkt-)Versicherermarken.

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So werden die Werte für den Kundenzufriedenheits-Index berechnet

Zur Befragungsmethodik teilte das Marktforschungs- und Beratungsinstitut weiter mit: „Um die wahrgenommene Kundenzufriedenheit einer Marke zu ermitteln, wurde den Umfrageteilnehmern folgende Fragen gestellt: ‚Von welchen der folgenden Marken würden Sie sich als zufriedenen Kunden bezeichnen?‘ sowie ‚Von welchen der folgenden Marken würden Sie sich als unzufriedenen Kunden bezeichnen?‘“

Für die Erstellung des Kundenzufriedenheits-Scores werden positive und negative Nennungen miteinander verrechnet. Der Score kann einen Wert zwischen minus 100 (nur negative Nennungen) und plus 100 (nur positive Nennungen) annehmen.

Huk-Coburg vor LVM an der Spitze der Versicherer

Der beste Score-Wert in der Kategorie Versicherungen für einen der 27 Testkandidaten wird mit 80,2 für die Marke Huk-Coburg ausgewiesen. Auf den Plätzen zwei bis fünf ging es sehr eng zu, die vier Wettbewerber liegen nicht einmal zwei Punkte auseinander.

Dabei sicherte sich die LVM (76,0) den Silberrang mit hauchdünnem Vorsprung vor den ADAC Versicherungen (75,7). Dahinter folgen die Marken Axa (74,7) und DEVK (74,3).

Bei den acht betrachteten Direktversicherern gewann die Marke Huk24 (80,6) vor der Marke Cosmosdirekt (75,2).

Riesiger Rückstand der Versicherer auf die Gesamtsieger

Der Rückstand der Versicherermarken auf die Top-Marken im Gesamtranking ist immens. An der Spitze liegt die Marke „Fraenk“ mit 93,7 Score-Punkten.

Knapp dahinter folgt „Medikamente-per-klick“ („Spezialhändler“) mit 92,8 Punkten und Toyota („Automobil) mit 92,2 Zählern. Die Ränge vier und fünf belegen die Marken Peek & Cloppenburg („Modehändler“; 91,2) und Volvo („Automobil“; 91,0).

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