Dies waren 2025 die Haftpflichtversicherer mit den höchsten Beschwerdequoten

10.6.2026 – In der Haftpflichtversicherung hat die Bafin 2025 mit 379 Beschwerden 47 Prozent mehr abschließend bearbeitet als im Jahr zuvor. Im Schnitt sind es knapp 0,5 Reklamationen pro 100.000 versicherte Risiken. Auf die höchste Beschwerdequote kam Andsafe (knapp sieben Beanstandungen pro 100.000 Risiken). Die Branchengrößen schnitten mehrheitlich etwas schlechter als der Markt ab.

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Im vergangenen Jahr hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) 379 Beschwerden über die deutschen Haftpflichtversicherer abschließend bearbeitet. Das ist der aktuellen unternehmensindividuellen Beschwerdestatistik der Behörde zu entnehmen, die im Mai veröffentlicht wurde.

Die Beschwerdezahl hat im Vergleich zum Jahr zuvor (VersicherungsJournal 4.6.2025) um fast die Hälfte zugenommen. Ein noch größeres Reklamationsvolumen wurde zuletzt 2016 gemessen. Der Höchststand auf 18-Jahressicht wurde 2008 erreicht. Seinerzeit hatte die Aufsicht mehr als doppelt so viele Eingaben abschließend bearbeitet wie aktuell (23.4.2009).

Entwicklung in den anderen Versicherungssparten

Mit Ausnahme der Lebensversicherung (19.5.2026) waren in allen übrigen Sparten teils noch stärkere Zunahmen zu beobachten.

So zeigte die Kurve in der Kfz-Versicherung um fast zwei Drittel aufwärts (12.5.2026), in der Rechtsschutzversicherung um mehr als die Hälfte (27.5.2026). In der Wohngebäudeversicherung betrug das Plus immerhin noch ein Dreizehntel (15.5.2026), während es in Hausrat nur um drei Prozent nach oben ging (2.6.2026).

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Verschwindend wenige Reklamationen über Haftpflichtversicherer

Die Beschwerdequote liegt allerdings mit knapp 0,5 (Vorjahr: 0,3) Beanstandungen pro 100.000 Verträge weiterhin auf verschwindend niedrigem Niveau. Sie ergibt sich aus den Reklamationen in Relation zum Bestand an versicherten Risiken von knapp 82,1 Millionen zum Jahresende 2024.

Selbst wenn man noch die rund 1.100 Reklamationen (plus über die Hälfte) in der Sparte beim Versicherungsombudsmann e.V. (29.4.2026) hinzurechnet, ändert dies nichts. Denn selbst dann blieben immer noch mehr als 99.998 von 100.000 Kontrakten beschwerdefrei.

Andsafe mit der höchsten Quote

Insgesamt werden in der Beschwerdestatistik 70 (Vorjahr: 60) Haftpflichtversicherer aufgeführt. Unter den aufgelisteten Gesellschaften mit einem Bestand von mehr als 100.000 errechnen sich für insgesamt acht Anbieter Werte von mehr als 1,5 Reklamationen pro 100.000 versicherte Risiken.

Die höchste Quote steht mit knapp 6,9 für die Andsafe AG zu Buche (acht Beanstandungen bei rund 116.750 versicherten Risiken). Eine Vier vor dem Komma hat die Neodigital Versicherung AG (zwölf zu 287.600), eine Drei vor dem Komma die Getsafe Insurance AG (neun zu 276.700) und eine Zwei vor dem Komma die Alte Leipziger Versicherung AG (sieben zu 261.300).

Auf Werte zwischen fast 2,0 und 1,6 kommen die Continentale Sachversicherung AG (zehn zu 505.100), die Hansemerkur Allgemeine Versicherung AG (sieben zu 359.350), die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG (neun zu 555.100) und die Bavariadirekt Versicherung AG (sechs zu 377.200).

Während sich die Zahl der bearbeiteten Reklamationen bei Neodigital im Vergleich zum Vorjahr vervierfachte und bei Andsafe verdoppelte, beschied die Aufsicht aktuell nur halb so viele Eingaben über Getsafe wie vor Jahresfrist.

So schlugen sich die Branchengrößen

Von den zehn größten Gesellschaften (mehr als 1,6 Millionen versicherte Risiken) schnitten zwei Anbieter deutlich besser ab als der Branchendurchschnitt.

Dies war einerseits die Arag Allgemeine Versicherungs-AG mit einer Beschwerdequote von unter 0,01 (zwei Reklamationen bei einem Bestand von etwa 21 Millionen Risiken). Eine Quote von 0,1 errechnet sich für die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg (zwei Beanstandungen bei 2,06 Millionen versicherten Risiken).

Etwas besser als der Markt agierte die VHV Allgemeine Versicherung AG (fünf zu 1,66 Millionen), in etwa auf Marktniveau der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. (acht zu 1,69 Millionen) und die Generali Deutschland Versicherung AG (elf zu 2,15 Millionen).

Auf Quoten von jeweils um die 0,7 Beschwerden pro 100.000 Risiken kamen die Provinzial Versicherung AG (elf zu 1,67 Millionen), die Axa Versicherung AG (24 zu 3,38 Millionen), die Allianz Versicherungs-AG (34 zu 4,78 Millionen) und die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG (15 zu 2,07 Millionen). Die höchste Quote unter den Platzhirschen stand mit 1,0 für die R+V Allgemeine Versicherung AG zu Buche (20 zu knapp zwei Millionen).

Nachteil für wachstumsstarke Versicherer

Seit etwa einem Vierteljahrhundert veröffentlicht die Bafin jährlich eine nach Versicherungsunternehmen und -zweigen aufgeschlüsselte Beschwerdestatistik. Diese stellt den Angaben zufolge eine Momentaufnahme dar, die durch verschiedene Ereignisse beeinflusst sein kann. Versicherer ohne Beschwerden werden beispielsweise gar nicht aufgeführt.

Die Zahlen sollen „einen Indikator über Qualität und Größe des Versicherungsgeschäfts“ vermitteln, so die Aufsicht. Die Behörde weist jedoch auf die begrenzte Aussagekraft der Statistik über die Qualität einzelner Unternehmen hin. Denn eine Aussage darüber, ob die bearbeiteten Beschwerden begründet gewesen sind oder nicht, geben die Daten nicht her.

Zudem werde die im Laufe eines Jahres abschließend von der Bafin bearbeitete Beschwerdezahl in Relation zu den versicherten Risiken zum Vorjahresende gesetzt. „Stark expandierende Versicherer […] werden durch die Nennung der Bestandszahlen benachteiligt, weil sich der im Laufe des Jahres erhöhte Bestand, aus dem sich die Beschwerden ergeben, nicht in der Statistik wiederfindet“, so die Begründung.

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