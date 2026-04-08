Diese 13 Handyversicherungen sind sehr gut

8.4.2026 – Das Computermagazin Chip hat 16 Tarife verglichen, mit denen Verbraucher ihr Mobiltelefon finanziell gegen Verlust, Diebstahl und Beschädigung absichern können. Testsieger wurde – wie in den drei Vorjahren – Schutzgarant. Der Anbieter belegt mit zwei Tarifvarianten die Spitzenplätze. Auch der Versicherer Astra liegt mehrfach ganz weit vorne: Seinen „sehr gut“ benoteten Tarif gibt es mit und ohne Selbstbeteiligung für Geräte unterschiedlichen Alters.

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Die Redaktion des Magazins Chip hat 16 Tarife von acht Anbietern von Handyversicherungen auf dem deutschen Markt unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse der Analyse wurden ohne Angaben zu den entsprechenden Prämienhöhen in der Ausgabe 5/2026 veröffentlicht.

Vertragsbedingungen und Klauseln auf dem Prüfstand

Bewertet wurden die jeweiligen Vertragsbedingungen anhand unterschiedlicher Kriterien. Untersucht wurde einerseits der Schutzumfang bei

Totalschäden beziehungsweise Displaybruch oder Konstruktionsfehlern wie nicht funktionsfähigen Buttons,

Defekten beziehungsweise geringer Kapazität des Akkus sowie

Diebstahl aus der hinteren Hosentasche, Wohnungsbrand oder Beschädigung durch Dritte.

Andererseits standen einzelne Klauseln auf dem Prüfstand wie

das maximale Alter des versicherten Geräts,

eine eventuelle Werkstattbindung,

die Dauer der automatischen Vertragsverlängerung, der Kündigungsfrist und der maximalen Laufzeit sowie

die Zahl der versicherten Leistungsfälle pro Jahr.

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13 von 16 Policen wurden als „sehr gut“ bewertet

Bewertet wurden diese Punkte sowohl nach dem Ja/Nein-Prinzip – beispielsweise ob der Anbieter Taschendiebstahl versicherte – als auch nach Wertungen gemäß dem Schulnotensystem. Die Skala reichte von „sehr gut“, „gut“, „befriedigend“ und „ausreichend“ bis „mangelhaft“.

Die Fragen zum Leistungsumfang und der Schadenregulierung der Versicherer ging jeweils mit einem Gewicht von 40 Prozent in die Gesamtnote ein. Die restlichen 20 Prozent machte die Bewertung der Vertragsinhalte aus.

Aus den Gesamtnoten der 16 Tarife ergab sich das Ranking, in dem die Tester nur drei mit der zweitbesten Note „gut“ bewerteten. Dies sind die Produkte „NEO Elektronikschutz Plus“ und „NEO Elektronikschutz“ (jeweils mit Selbstbeteiligung) der Neodigital Versicherung AG sowie das Schlusslicht „Handyversicherung“ der Hepster, eine Marke der Moinsure GmbH.

Siegertarif der Vorjahre liegt wieder an der Spitze

Testsieger ist hingegen der Tarif „HandySchutzbrief Premium mit Diebstahl“ der Schutzgarant GmbH. Er konnte sich wie auch schon in den Jahren 2025 (VersicherungsJournal 3.4.2025), 2024 (10.4.2024) und 2023 (5.4.2023) gegen die Konkurrenz durchsetzen.

Allerdings hatte sich hierbei im vergangenen Jahr der Versicherer gewechselt: Risikoträger sind statt der insolventen Element Insurance AG (3.3.2025) nun die Helvetia Versicherungen.

Das Siegerprodukt gibt es außerdem in einer weiteren Version in Kooperation mit dem Direktversicherer der Barmenia-Gruppe, deren Vertragsinhalte nur ein wenig schlechter abschneiden. Diesen Tarif offeriert auch die Megara GmbH deutschen Mobilfunkkunden. Deshalb ist der zweite Rang der Hitliste auch doppelt belegt, während der dritte Platz entfällt.

Versicherungen mit und ohne Selbstbeteiligung

Als „sehr gut“ bewerten die Autoren des Tests neben den drei Siegern mit der Top-Gesamtnote 1,0 beziehungsweise 1,1 zudem vier weitere Policen der Astra Versicherung AG. Zwei Tarife ohne Selbstbeteiligung (SB) für Handys bis zum Alter von zwei Wochen beziehungsweise einem halben Jahr erhalten die Gesamtnote 1,2. Für diese Produkte mit SB gab es jeweils die Note 1,3.

Es folgt in dem Ranking die bereits erwähnte Police „NEO Elektronikschutz Plus“ von Neodigital, diesmal aber als Variante ohne SB. Dies gilt auch für das Schwesterprodukt „NEO Elektronikschutz“, das mit der Gesamtnote 1,5 gerade eben noch als „sehr gut“ bewertet wurde.

Zwischen diesen Neodigital-Produkten reihen sich vier Versicherungen mit der Gesamtnote 1,4 ein. Dies sind der „Komplettschutz“ der Wertgarantie SE, „Premium“ und „Plus“ der Easy Insurance GmbH, hinter deren Angebote die Helvetia steht, und „Insure MyMobile L“ der Telekom, deren Risikoträger die Assurant Allgemeine, Zweigniederlassung der Assurant General Insurance Ltd. ist.

Die besten Handyversicherungen laut „Chip“ Anbieter (Risikoträger) Tarif Maximales Gerätealter (in Monaten) Gesamtnote Schutzgarant (Helvetia) HandySchutzbrief Premium mit Diebstahl beliebig 1,0 Schutzgarant (Barmenia) HandySchutzbrief Premium 6 1,1 Megara (Barmenia) HandySchutzbrief Premium 6 1,1 Astra Elektronikversicherung EV MD 2025 (ohne SB) 6 1,2 Astra Elektronikversicherung EV MD 2025 (ohne SB) 0,5 1,2 Astra Elektronikversicherung EV MD 2025 (mit SB) 6 1,3 Astra Elektronikversicherung EV MD 2025 (mit SB) 0,5 1,3 Neodigital NEO Elektronikschutz Plus (ohne SB) 3 1,4 Wertgarantie Komplettschutz beliebig 1,4 Easy Insurance (Helvetia) Premium 6 1,4 Easy Insurance (Helvetia) Plus 6 1,4 Telekom (Assurant) Insure MyMobile L beliebig 1,4 Neodigital NEO Elektronikschutz (ohne SB) 3 1,5

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