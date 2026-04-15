Diese Kfz-Versicherer sind für Kunden die erste Wahl

15.4.2026 – Die Huk-Coburg, die Allianz und die DEVK sind die Versicherer, bei denen Kunden am ehesten eine Kfz-Versicherung abschließen würden, wie eine Auswertung von Heute und Morgen zeigt. Die Marken profitieren dabei von ihrem Ruf, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.

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Die Heute und Morgen GmbH ist in ihrer Studie „Markenmonitor Assekuranz 2026“ der Frage nachgegangen, wie die Marken von Versicherern von Kunden wahrgenommen werden. Hierfür wurden rund 3.650 Versicherungsentscheider im Alter von 18 bis 70 Jahren zu 23 Marken bevölkerungsrepräsentativ befragt.

Ein Teil der Untersuchung ging der Frage nach, bei welchen Versicherern Kunden in einzelnen Sparten bevorzugt einen Vertrag abschließen würden. Ausgewählte Detailergebnisse stellte das Analysehaus dem VersicherungsJournal zur Verfügung.

Für die Kfz-Versicherung wurden die Teilnehmer konkret gefragt: „Welche Versicherungsgesellschaft wäre für Sie die erste Wahl, wenn Sie eine Kfz-Versicherung abschließen wollten?“

Die Versicherer der Huk-Coburg sind für fast jeden Dritten erste Wahl

Die Detailauswertung zur Kfz-Versicherung deutet auf eine starke Marktkonzentration hin. Mehr als die Hälfte der Befragten nennt einen der Top-Fünf-Anbieter als Marke, die für sie die erste Wahl wäre.

Allein die Gesellschaften der Huk-Coburg-Gruppe vereinen fast jede dritte Stimme auf sich. 18 Prozent der Kunden nennen die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG als bevorzugten Versicherer, weitere zwölf Prozent die Huk24 AG. Das passt zur starken Marktstellung der Franken: Laut Konzernbericht 2025 (PDF, 3,4 MB) versichert die Huk 17,4 Millionen Fahrzeuge.

Ebenfalls rund zwölf Prozent der Kunden nennen die Allianz Versicherungs-AG als erste Wahl für ihr Auto. Die Nummer zwei im Markt zählt gemeinsam mit der Allianz Direct Versicherungs-AG derzeit rund 13,14 Millionen versicherte Fahrzeuge (VersicherungsJournal 23.3.2026).

Es folgen auf den Rängen vier und fünf bereits mit einigem Abstand die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG und die VHV Allgemeine Versicherung AG, die für fünf beziehungsweise vier Prozent der Befragten „First Choice“ sind.

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Der Preis ist bei der Kfz-Versicherung wichtigstes Entscheidungsmerkmal

Darüber hinaus wurden die Befragten gefragt, aus welchen Gründen sie sich für eine Marke als „First Choice“ entscheiden würden. Mehrfachnennungen waren möglich.

Als wichtigstes Entscheidungskriterium identifizierte Heute und Morgen den Preis beziehungsweise das Preis-Leistungs-Verhältnis: 43 Prozent der Befragten nannten ihn als Grund, sich für eine bestimmte Marke zu entscheiden.

Hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied zur Altersvorsorge, die vom Analysehaus ebenfalls untersucht wurde. Dort landet das Preis-Leistungs-Verhältnis mit 14 Prozent nur auf dem vierten Platz der Gründe für die Wahl eines Versicherers. Wichtiger sind der gute Ruf und das Vertrauen in den Anbieter mit 27 Prozent positiver Antworten (14.4.2026).

Entsprechend kann das Markenimage eines Versicherers in unterschiedlichen Sparten eine unterschiedliche Wirkung entfalten. Ebenfalls wichtige Entscheidungskriterien in der Kfz-Versicherung sind die guten Erfahrungswerte mit einem Versicherer, die für jeden fünften Befragten den Ausschlag geben, sowie ein guter Service und ein guter Ruf.

Ein Studienflyer mit weiteren Details sowie Bestellmöglichkeiten kann unter diesem Link eingesehen werden (PDF, 1,48 MB).

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