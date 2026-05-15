Diese Rechtsschutzversicherer überzeugen mit ihrer Preisgestaltung

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15.5.2026 – Die Servicevalue GmbH und die Tageszeitung „Die Welt“ wollten auch in diesem Jahr wieder wissen, wie Verbraucher die Preisgestaltung in 271 verschiedenen Wirtschaftszweigen bewerten. Die Untersuchung „Preis-Champions 2026“ basiert auf einer im Frühjahr 2026 durchgeführten Onlinebefragung unter sogenannten Panelisten, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten. Insgesamt kamen rund eine Million Kundenurteile zu 3.824 Unternehmen zusammen.

Basis der Untersuchung ist der sogenannte „Price Structuring Score“ (PSS), der den Angaben zufolge die Messung der Kundenbegeisterung hinsichtlich der Preisgestaltung ermöglichen soll. Der PSS ist umso besser, je höher er ausfällt. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den acht Branchen mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 20.4.2026). Die Ranglisten aus allen Segmenten sind hier zu finden.

In der Kategorie Rechtsschutzversicherer übernahm die Adam Riese GmbH die Führungsposition. Mit einem PSS von 56,4 Prozent darf sich der Assekuradeur mit dem Prädikat „Preis-Champion Nr. 1 der Rechtsschutzversicherer“ schmücken. Zudem wird das Unternehmen mit einem „Gold“-Rang ausgezeichnet. Dieser wurde an das beste Drittel jedes Wirtschaftsabschnitts vergeben. „Gold“ erhielten darüber hinaus auch

Mit der Allianz Versicherungs-AG, der Örag Rechtsschutzversicherungs-AG, der Huk-Coburg-Rechtsschutzversicherung AG und der Ergo Versicherung AG schafften es vier der fünf nach Verträgen größten Marktteilnehmer (20.11.2025) nicht in die Bestenliste. Das vollständige Branchenranking, inklusive zwölf weiterer Rechtsschutzversicherer ohne Auszeichnung, kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.

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