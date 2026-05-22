Diese Tierhalterhaftpflichttarife haben das beste Preis-Leistungs-Verhältnis

22.5.2026 – In einem Tarifvergleich des Handelsblatts anhand einer Musterkundin konnte die Haftpflichtkasse sowohl bei den Hundehalter- als auch bei den Pferdehalterhaftpflichtversicherungen die höchste Punktzahl erzielen. Die Gothaer landete mit ihren Angeboten jeweils auf Rang zwei.

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Die Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH hat in einem Artikel erneut die besten Tierhalterhaftpflichtversicherungen für Hunde- und Pferdebesitzer ermittelt. Im Fokus stand das Preis-Leistungs-Verhältnis. 70 Prozent der Bewertung entfielen auf die Leistungen des jeweiligen Tarifs, 30 Prozent auf die Prämienhöhe anhand eines Musterfalls.

Leistungsvergleich anhand der Tarifratings von Franke und Bornberg

Für die Bewertung der Leistungen hat das Handelsblatt keine eigene Analyse durchgeführt, sondern auf die aktuellen Produktratings der Franke und Bornberg GmbH (FuB) zurückgegriffen. Die Ergebnisse haben die Hannoveraner in sieben Bewertungsklassen eingeteilt – von „FFF+“ („hervorragend“) bis „F-“ („ungenügend“).

In der Hundehalterhaftpflicht untersuchten die Analysten 173 Produkte von 88 Versicherern anhand von 35 Kriterien. Die Höchstnote für hervorragende Qualität erhielten die Tarife von 14 Gesellschaften (VersicherungsJournal 8.4.2026).

In der Pferdehalterhaftpflicht wurden die Produkte von 76 Gesellschaften anhand von 37 Leistungskriterien unter die Lupe genommen. 17 Tarife erhielten die Höchstnote (10.4.2026).

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Dieser Musterfall lag der Hundehalterhaftpflicht zugrunde

In der Hundehalterhaftpflicht wurde ein Labrador Retriever versichert. Insgesamt flossen 19 Tarife von 24 Versicherern in die Wertung ein. Nach welchen Kriterien diese Auswahl erfolgte, machen die Autoren des Handelsblatt-Artikels nicht transparent. Im Rating waren maximal 100 Punkte erreichbar.

Zum Musterfall: Die Halterin ist eine 1996 geborene Angestellte aus dem kaufmännischen Bereich und lebt allein. Der Vertrag beginnt zum 1. Mai 2026 und ist auf eine jährliche Laufzeit ausgelegt, die Prämienzahlung erfolgt per Lastschrift. Versichert ist eine Deckungssumme von zehn Millionen Euro, ein Selbstbehalt ist nicht vereinbart. Mietsachschäden sind nicht eingeschlossen.

Auffällig ist zudem die ausdrückliche Vereinbarung zum „Verstoß gegen Halterpflichten“, wodurch auch Schäden abgesichert sein sollen, die etwa bei Missachtung von Leinen- oder Auflagenpflichten entstehen können. Eine Vorversicherung bestand bereits, Vorschäden in den vergangenen fünf Jahren sind nicht bekannt.

Tarif der Haftpflichtkasse erneut auf Rang eins

In der Hundehalterhaftpflicht wurden zehn Tarife mit der Gesamtnote „exzellent“ bewertet. Vier weitere Angebote erzielten ein sehr gutes Ergebnis, sechs ein gutes. Weitere vier Policen kamen lediglich auf die Bewertung „befriedigend“.

Wie auch im Vorjahr (23.5.2025) konnte sich die Haftpflichtkasse VVaG mit ihrem Tarif „Einfach Komplett“ erneut auf Rang eins platzieren. Das Angebot erzielte 97 von 100 möglichen Punkten. Um den Tarif zu nutzen, muss der Hund gechipt und mit einer entsprechenden Identifikationsnummer versehen sein.

Gothaer und Interrisk teilen sich Platz zwei

Auf Rang zwei liegen gleich zwei Versicherer. Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG erhielt mit ihrem Tarif „Premium“ ebenso 93 Punkte wie die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group mit dem Tarif „Konzept XXL“. Während sich die Gothaer damit um sieben Plätze gegenüber dem Vorjahr verbessert hat, belegte die Interrisk bereits im Vorjahr den Silberrang.

Es folgen zwei weitere Versicherer mit gleicher Punktzahl: 92 Gesamtpunkte gab es für den Premium-Schutz der Adcuri GmbH ebenso wie für den Komfort-Tarif der BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Um als „exzellent“ gewertet zu werden, mussten die Tarife mindestens 90 Punkte erreichen.

Exzellente Hundehalterhaftpflichtversicherungen laut „Handelsblatt“ Gesellschaft Tarif Jahresprämie in Euro Rating Franke und Bornberg Punktzahl Die Haftpflichtkasse Einfach Komplett 68,54 FFF+ 97 Gothaer Premium 80,84 FFF+ 93 Interrisk Konzept XXL 59,98 FFF 93 Adcuri (Barmenia) Premium 83,69 FFF+ 92 Die Bayerische Komfort 64,40 FFF 92 Domcura AG Tierhalterhaftpflicht Hund 64,99 FFF 91 Hansemerkur Allgemeine Versicherung AG Premium Plus 85,43 FFF+ 91 LBN-Versicherungsverein a.G. LBN-besser 65,45 FFF 91 Alte Leipziger Versicherung AG Comfort 87,11 FFF+ 90 HDI Versicherung AG THV Premium 69,57 FFF 90

Die Musterkundin in der Pferdehalterhaftpflicht

In der Pferdehalterhaftpflicht wird ein Pferd versichert, das im Alltag nicht nur im privaten Reitbetrieb, sondern auch im erweiterten Nutzungsspektrum eingesetzt wird. Die Halterin ist eine 1996 geborene, alleinlebende Angestellte mit überwiegend kaufmännischer Bürotätigkeit. Der Versicherungsvertrag beginnt zum 1. Mai 2026, ist auf ein Jahr Laufzeit angelegt und wird jährlich per Lastschrift gezahlt.

Vereinbart ist eine Deckungssumme von zehn Millionen Euro bei vollständigem Verzicht auf einen Selbstbehalt. Mitversichert sind sowohl Fremdreiterrisiken als auch eine Reitbeteiligung, zudem sind Kutsch- und Turnierrisiken eingeschlossen.

Miet- oder geliehene Sachen sind dagegen nicht Bestandteil des Versicherungsschutzes. Eine Vorversicherung bestand bereits, Vorschäden in den vergangenen fünf Jahren sind nicht bekannt.

Sechs Tarife für Pferdehalter mit „exzellent“ bewertet

In der Pferdehalterhaftpflicht erhielten nur sechs Tarife die Bestnote „exzellent“. Je fünf weitere Angebote erzielten ein sehr gutes und ein gutes Ergebnis. Drei Policen kamen lediglich auf die Bewertung „befriedigend“.

Die höchste Wertung erzielte auch hier die Haftpflichtkasse mit ihrem Tarif „Einfach Komplett“ und 99 Punkten. Die Gothaer Allgemeine folgt mit „Klassik“ und 96 Punkten auf Rang zwei. Den dritten Platz erreichte die GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG mit dem Tarif „Top-Vivit Plus“ und 94 Punkten. Es folgen die Tarife:

„Comfort“ der Alten Leipziger (93 Punkte),

„Konzept XXL“ der Interrisk (93),

„Premium-Schutz“ der Adcuri (90).

Bis auf den Tarif der Interrisk („FFF“) wurden alle exzellenten Pferdehalterhaftpflicht-Policen im Test im Leistungsvergleich von Franke und Bornberg mit „FFF+“ beziehungsweise „hervorragend“ bewertet. Die Jahresprämien für die Musterkundin liegen zwischen 91,39 Euro bei der Interrisk und 145,16 Euro bei der Adcuri.

Weitere Ergebnisse und Tabellen lassen sich dem Handelsblatt-Artikel „Das sind die besten Tierhalterhaftpflichtversicherungen“ entnehmen.

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