Diese Versicherer und Vertriebe glänzen mit Vertragstransparenz
18.5.2026 (€) - Servicevalue hat Kunden danach befragt, welche Unternehmen verständliche Kontrakte mit transparenten Klauseln und Konditionen vorlegen. Neben sieben Finanzvertrieben ragen auch 23 Versicherer in vier Kategorien besonders aus dem Markt hervor.
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