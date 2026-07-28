E-Bike-Diebstahl: Kürzungsquote von 100 Prozent wegen grober Fahrlässigkeit?
28.7.2026 (€) - Jedes Jahr erreichen die Versicherungsombudsfrau tausende von Beschwerden in Streitigkeiten mit der Assekuranz. In einem Fall sorgte die Schlichterin dafür, dass eine Geschädigte nicht leer ausging, sondern zumindest die Hälfte des Schadens von ihrem Hausratversicherer ersetzt bekam.
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