Fällt die Reha-Nachsorge unter den gesetzlichen Unfallversicherungsschutz?
19.6.2026 (€) - Eine Frau hatte sich während einer Rehamaßnahme verletzt und musste deshalb eine weitere Behandlung in Anspruch nehmen. Als sie auf dem Nachhauseweg verunglückte, wollte der Unfallversicherungsträger nicht zahlen. Die Sache landete vor dem Bundessozialgericht.
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