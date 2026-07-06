Handelsblatt: Die besten gewerblichen Haftpflichtversicherungen

6.7.2026 – Die Ratingagentur Franke und Bornberg hat für die Wirtschaftszeitung analysiert, welche Gewerbepolicen für zwei Musterfälle die besten sind. Für einen Musterbetrieb aus der Gastronomie und einen aus dem Bauhandwerk sollte jeweils eine Versicherungssumme von fünf Millionen Euro abgesichert werden. Unter den Top-Anbietern beider Ranglisten sind die zwei Versicherer Markel und Württembergische zu finden.

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Die Betriebshaftpflichtversicherung schützt Unternehmen vor den finanziellen Folgen, wenn durch ihre Tätigkeit Dritte verletzt, Sachen beschädigt oder Vermögensschäden verursacht werden. Zugleich prüft der Versicherer Forderungen und wehrt unberechtigte Ansprüche auf eigene Kosten ab.

Haftpflichttarife am Beispiel zweier Musterbetriebe getestet

Welche Versicherer besonders leistungsstarke Tarife anbieten, hat die Franke und Bornberg GmbH (FuB) für zwei Musterbetriebe ohne Vorschäden am Standort Hannover untersucht. Dies sind ein Restaurant mit einem Jahresumsatz von 800.000 Euro und vier Vollzeit- und drei Teilzeitkräften sowie ein Elektroinstallateur mit einem Jahresumsatz in Höhe von einer Million Euro und fünf Vollzeitkräften.

Die Ratingagentur hat zum einen die Qualität der Versicherungsbedingungen sowie den allgemeinen und branchenspezifischen Leistungsumfang analysiert. Die so ermittelte Tarifqualität floss mit einer Gewichtung von 70 Prozent in die Gesamtnote ein. Die restlichen 30 Prozent machte der Preis der Police ohne Selbstbeteiligung bei einer Versicherungssumme von jeweils fünf Millionen Euro aus.

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Die besten Betriebshaftpflichtversicherungen für ein Restaurant

Ihre Höchstnote „Exzellent“ vergeben die Tester laut dem Bericht „Das sind die besten Betriebshaftpflichtversicherungen“ der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH insgesamt siebenmal.

Bei dem ganzjährig geöffneten Gastronomiebetrieb mit 200.000 Euro Lohnsumme erhalten drei der insgesamt 16 teilnehmenden Tarife einerseits jeweils das beste FuB-Produktrating „FFF+ = Hervorragend“. Andererseits erreichen sie auch hinsichtlich ihrer Preise die volle Punktzahl. Dies sind:

Die Preise zum Stand Mai 2026 gelten für beide Musterkunden jeweils bei einjähriger Vertragslaufzeit und jährlicher Zahlungsweise. Es wird angenommen, dass keine Privathaftpflichtversicherung besteht und keine weitere Betriebsstätte abzusichern ist.

Elektroinstallationsbetrieben stehen vier Top-Policen zur Wahl

„Es kommt bei der Bewertung immer auf den jeweiligen Einzelfall an“, betont FuB-Geschäftsführer Michael Franke. Da kein Unternehmen dem anderen gleicht, müsse der Versicherungsschutz an die konkreten Anforderungen des jeweiligen Unternehmens angepasst sein. Konkret komme es für die Firmenkunden auf die Qualität der Bedingungen und auf branchenspezifische Leistungen an.

Für den Beispielfall mit einer Lohnsumme von 250.000 Euro aus dem Bauhandwerk vergeben die Analysten an diese vier Besten unter den 17 Testkandidaten ihre allerhöchste Gesamtnote „Exzellent“:

Beste Tarife gehen deutlich über klassischen Grundschutz hinaus

Die beiden letztgenannten Anbieter mussten einen zehnprozentigen Punktabzug hinnehmen, weil ihre Preise im Vergleich zu den anderen Topprodukten hoch ausfallen. Franke betont aber, dass die Analyse der Leistungen zeige, dass die besten Tarife heute deutlich über den klassischen Grundschutz hinausgehen und zahlreiche branchenspezifische Besonderheiten berücksichtigen.

In der Vorjahresstudie für die beiden Standardbetriebe (VersicherungsJournal 10.9.2025) waren vier Versicherer unter den Spitzenreitern beider Ranglisten zu finden. Dies waren die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG, die Debeka Allgemeine Versicherung AG, der HDI und die VHV.

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