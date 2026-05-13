Hausratversicherung: Wie aus einem Leitungswasserschaden (k)ein Rückstau wird
13.5.2026 (€) - Erst stand der Keller unter Wasser, dann wollte der Versicherer nicht zahlen. Als Beleg, dass kein versichertes Ereignis eingetreten sein könne, legte er einen Zeitungsartikel vor.
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