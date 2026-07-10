Kfz-Versicherung: Wann ein Unfall nicht glaubhaft nachgewiesen werden kann
10.7.2026 (€) - Ein Urteil zeigt: Wer Schadensersatz nach einem Verkehrsunfall verlangt, muss den behaupteten Unfallhergang beweisen. Passen die Schäden nicht zum geschilderten Geschehen, kann der Kfz-Haftpflichtversicherer die Zahlung verweigern.
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