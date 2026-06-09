Krankentagegeld: BGH schiebt nachträglichen Kürzungsklauseln der Axa einen Riegel vor
9.6.2026 (€) - Warum der Versicherer keinen Erfolg damit hatte, zu argumentieren, dass das Krankentagegeld im Einzelfall über dem erzielten Nettoeinkommen liegen kann.
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