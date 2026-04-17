Reiseabbruchversicherung: Trotz Quarantäne keine Leistung
17.4.2026 (€) - Eine Frau war an Corona erkrankt und musste einen Teil ihrer Kreuzfahrt in der Kajüte verbringen. Ihr Ehemann wandte sich nach der Rückkehr an ihren Reiseversicherer, doch der weigerte sich, zu zahlen. Ob der Versicherungsfall eingetreten war, entschieden die Gerichte.
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