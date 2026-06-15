Renten steigen zum 1. Juli um über vier Prozent

15.6.2026 – Zum 1. Juli 2026 steigen die gesetzlichen Renten um 4,24 Prozent. Der Bundesrat stimmte am Freitag der Ende April vom Bundeskabinett beschlossenen Rentenwertbestimmungsverordnung 2026 zu (29.4.2026) und machte damit den Weg frei für die Erhöhung.

Im letzten Jahr waren die Renten um 3,74 Prozent angehoben worden (VersicherungsJournal 30.4.2025), vor zwei Jahren um 4,57 Prozent (19.3.2024). Seit 2009 fiel die Erhöhung nur wenige Male höher aus als in diesem Jahr, wenn auch vier viermal in den vergangenen fünf Jahren (5.3.2026).

Rentenerhöhungen 2009 bis 2026 (Bild: Wichert)

Die Rentenanpassung orientiert sich an der Entwicklung der Bruttolöhne und der beitragspflichtigen Einkommen in der gesetzlichen Rentenversicherung. In die Berechnung fließen auch Sozialabgaben, das Verhältnis von Rentnern zu Beitragszahlern sowie gesetzliche Sicherungsmechanismen ein. Aus diesen Größen wird der sogenannte aktuelle Rentenwert berechnet – also der Betrag, der einem Rentenpunkt in Euro entspricht. Dieser Wert wird von 40,79 Euro auf 42,52 Euro angehoben.

Wer 45 Jahre lang durchschnittlich verdient und in die Rentenkasse eingezahlt hat, erhält nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund) 77,85 Euro mehr monatliche Bruttorente. Die Institution weist darauf hin, dass die erhöhte Zahlung nicht bei allen Rentnern geleichzeitig eingehen wird. Denn wer bis März 2004 in den Ruhestand getreten ist, erhält sein Altersgeld vorschüssig ausgezahlt, bekommt also bereits Ende Juni die gestiegene Rente überwiesen. Wer ab April 2004 in Rente gegangen ist, erhält die erhöhte Zahlung erst Ende Juli.

Die Ruheständler werden über die Rentenerhöhung und den Zeitpunkt der Auszahlung nach Angaben der DRV Bund über eine „Rentenanpassungsmitteilung“ informiert, die voraussichtlich zwischen dem 13. Juni und dem 24. Juli 2026 verschickt wird.

Björn Wichert

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