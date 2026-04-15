Telematik: Das sind die fairsten Kfz-Versicherer

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15.4.2026 – Im Rahmen der Studie „Kundenurteil: Fairness von Kfz-Versicherern 2026“ der Servicevalue GmbH wurden neben den Service- und Direktversicherern (VersicherungsJournal 6.3.2026) und den Produktanbietern für Elektro- und Hybridfahrzeuge (9.4.2026) auch Telematik-Offerten unter die Lupe genommen.

Zur Bewertung standen die fünf Aspekte „Einsparpotenzial“, „transparente Kriterien zur Prämienhöhe“, „Transparenz in der Datennutzung“, „Gewährleistung des Datenschutzes“ sowie „problemlose Inbetriebnahme der Telematiktechnologie“.

Dabei konnten die Verbraucher auf eine vierstufige Bewertungsskala zurückgreifen („trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3) bis „trifft überhaupt nicht zu“ (4)). Das Gesamtergebnis berechnete sich den Angaben der Studienautoren zufolge als ungewichteter Mittelwert aus den einzelnen Kriterien. Die Auszeichnung „gut“ bekamen diejenigen Anbieter, die über dem Mittelwert lagen. Wer über dem Durchschnitt der mit „gut“ bewerteten Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“.

Die „sehr gute“ Spitzengruppe besteht ein weiteres Mal aus vier Akteuren. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge)

Dabei schaffte die Allianz Direct den Aufstieg in die Riege der Top-Akteure. Aus dieser verabschieden musste sich im Vergleich zum Vorjahr (14.3.2025) die Ergo Versicherung AG. Die Düsseldorfer erhielten zusammen mit den mehrfachen „Wiederholungstätern“ Huk24 AG und Huk-Coburg Versicherungen (7.3.2024, 9.3.2023) immerhin noch ein „gut“. Weitere Informationen zum Inhalt, zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis des 430-seitigen Berichtsbands können in diesem Studienflyer (PDF, 511 KB) nachgelesen werden.

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