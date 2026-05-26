Umstände vertuscht? Wann ein Versicherter über einen Brandschaden informieren muss
26.5.2026 (€) - Der Kunde eines Gebäudeversicherers verlangte knapp 190.000 Euro für ein Feuer, das er zunächst gar nicht mitbekommen hatte. Dies und weitere Details ließen die Kripo aufhorchen. Misstrauisch wurde auch der Versicherer, der die Regulierung ablehnte. Der Geschädigte zog vor Gericht.
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