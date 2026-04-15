Vema-Makler: Die leistungsstärksten Anbieter von Krankenvollpolicen für Angestellte

15.4.2026 – Die Hallesche ist laut der aktuellen Qualitätsumfrage der Maklergenossenschaft der Favorit der Partnerbetriebe im Krankenvoll-Neugeschäft für Angestellte. Dahinter folgen die Universa und Arag. Die Qualitätswertung, in der die Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit zur Bewertung standen, gewann die Universa vor der Alten Oldenburger und der SDK. Erst an vierter Stelle liegt die Hallsche.

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Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der privaten Krankenvollversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 5.000 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal Medienspiegel 16.10.2025) durchgeführt.

Dabei sollten die befragten Makler unter anderem die drei im Neugeschäft meistgenutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der Befragung gingen für die Zielgruppe Angestellte insgesamt 625 Nennungen ein.

Hallesche verteidigt Spitzenrang

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter der privaten Krankenversicherung (PKV) sicherte sich wie bei den beiden vorangegangenen Befragungen (16.9.2024, 2.8.2022) die Hallesche Krankenversicherung a.G. die Spitzenposition. Sie konnte allerdings nur noch fast jede sechste Favoritennennung auf sich vereinen. Bei der letzten Qualitätsumfrage betrug ihr Anteil noch 2,5 Prozentpunkte mehr.

Knapp dahinter liegt die Universa Krankenversicherung a.G., für die fast jede siebte Befragte votierte. Sie legte um vier Prozentpunkte zu und schob sich um eine Position nach oben. Den Bronzerang besetzt die zuletzt an fünfter Stelle rangierende Arag Krankenversicherungs-AG. Für sie stimmte jeder zehnte Interviewte.

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Die Krankenversicherer auf den weiteren Plätzen

Dahinter folgen dicht beieinander die Allianz Private Krankenversicherungs-AG (von fünf auf vier) und die Hansemerkur Krankenversicherung AG (von zwei auf fünf). Für beide wurde jeweils rund jede zwölfte Stimme abgegeben.

Die Positionen sechs bis zehn belegen mit knapp sieben bis knapp fünf Prozent die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG, die Signal Iduna Krankenversicherung a.G., die Barmenia Krankenversicherung AG, die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) und die Continentale Krankenversicherung a.G.

Während die SDK und die Continentale die Plätze tauschten, ging es für die Barmenia um vier Ränge nach unten. Die Signal Iduna bestätigte ihre Position aus der vorangegangenen Befragung.

Universa gewinnt Qualitätswertung

Im Rahmen der Umfrage sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung, die Leistungsbearbeitung und die Erreichbarkeit. Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Im Vergleich zum Ranking nach der häufigsten Nutzung zeigen sich in der Qualitätsrangliste (Mittelwerte der Vermittlernoten) einige zum Teil erhebliche Unterschiede. So sicherte sich die Universa den Spitzenplatz (Mittelwert: 1,62). Sie schnitt damit noch einen Rang besser ab als beim Neugeschäft.

Das Unternehmen ließ in Sachen Policierung und Produktqualität alle Wettbewerber hinter sich, in letztgenanntem Aspekt sogar deutlich. Bei der Schadenbearbeitung und der Erreichbarkeit sehen die Vema-Makler die Universa jeweils an zweiter Stelle.

Alte Oldenburger vor SDK, Hallesche nur an vierter Stelle

Dort musste sie sich nur der Alten Oldenburger geschlagen geben. Die Gesellschaft kam in der Qualitätswertung auf den Silberrang (Mittelwert: 1,70). Auf diesem findet sie sich auch in puncto Policierung wieder. Eine bessere Platzierung verhinderte die nur durchschnittlich beurteilte Produktqualität.

Auf den Bronzerang in Sachen Qualität schaffte es die beim Neugeschäft nur auf Position neun liegende SDK (Mittelwert: 1,82). Dies ist insbesondere auf die bestenfalls durchschnittliche Erreichbarkeit zurückzuführen. Die führende Gesellschaft kam fast 0,5 Notenpunkte besser weg. Hinzu kamen Platz zwei bei der Produktqualität und zwei dritte Ränge in den beiden anderen Kriterien.

Den Neugeschäftsspitzenreiter Hallesche sehen die interviewten Vermittler in Sachen Qualität erst an vierter Stelle (1,89). Die Rückstände auf den führenden Akteur liegen zwischen fast 0,6 Notenpunkten (Erreichbarkeit) und 0,25 Notenpunkten (Schadenbearbeitung).

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Versicherungssparten:

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