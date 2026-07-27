Vema-Makler: Die leistungsstärksten Anbieter von Rürup-Renten

27.7.2026 – Der Volkswohl Bund liegt an der Spitze der Qualitätsrangliste bei fondsgebundenen sowie klassischen Basisrenten in der aktuellen Vema-Qualitätsumfrage unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Dahinter folgen Stuttgarter und Swiss Life (Klassik) beziehungsweise Universa und Stuttgarter (Fondspolicen). Bewertet wurden dabei Produktqualität, Antrags- und Leistungsbearbeitung sowie Erreichbarkeit.

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Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der betrieblichen Vorsorge unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 5.000 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 9.7.2026) durchgeführt.

Dabei sollten die befragten Makler unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der Befragung gingen für die fondsgebundene Variante 391 und für klassische und klassiknahe Lösungen 264 Nennungen ein.

Ergebnis: Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. setzte sich bei den fondsgebundenen Verträgen gegen die Wettbewerber durch. Im Segment Klassik musste sie der Allianz Lebensversicherungs-AG den Vortritt lassen (21.7.2026).

Qualitätswertung: Neugeschäftssieger nicht auf dem Siegerpodest

In der Qualitätswertung zeigt sich eine völlig andere Reihenfolge. Bewertet wurden auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte Produktqualität, Antragsbearbeitung/Policierung, Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Bei den fondgebundenen Rürup-Rentenversicherungen etwa landete die Neugeschäftsfavoritin Allianz nur an vierter Stelle in Sachen Qualität (Mittelwert: 1,65). Dies ist nur auf die unterdurchschnittlich bewertete Erreichbarkeit zurückzuführen. Dort schnitten nur vier Testkandidaten noch schlechter ab. Bei der Produktqualität und der Leistungsbearbeitung lag das Unternehmen hingegen nur knapp hinter dem jeweiligen Bereichssieger.

Auch im Segment Klassik schaffte es die Neugeschäftsspitzenreiterin Alte Leipziger nicht aufs Siegertreppchen, sondern nur auf den fünften Platz. Nur bei der Produktqualität konnte das Unternehmen die befragten Vermittler überzeugen und schaffte eine Top-Drei-Platzierung.

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Fondspolicen: Volkswohl Bund gewinnt Qualitätswertung

Die Qualitätswertung bei den fondsgebundenen Rürup-Renten gewann wie bei den beiden vorangegangenen Umfragen der Genossenschaft (27.11.2024, 22.12.2020) die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. (Mittelwert 1,50), die beim Neugeschäft an dritter Stelle rangiert.

Bei der Leistungsbearbeitung und der Erreichbarkeit reichte es für die Bestnote, wenn auch jeweils nur mit knappem Vorsprung. In Sachen Policierung und Produktqualität sprang jeweils der zweite Platz heraus.

Den Silberrang sicherte sich die Universa Lebensversicherung a.G. (1,55), die damit sieben Positionen besser abschnitt als beim Neugeschäft. Sie punktete vor allem mit der besten Antragsbearbeitung. Hinzu kamen ein zweiter Platz (Verhalten im Leistungsfall) und zwei dritte Ränge (Produktqualität und Erreichbarkeit).

An dritter Stelle in der Qualitätswertung findet sich die Neugeschäfts-Siebte Stuttgarter Lebensversicherung a.G. wieder (1,58). Der aus Vermittlersicht besten Produktqualität und zweitbesten Erreichbarkeit standen jeweils fünfte Positionen in den beiden anderen Kriterien gegenüber.

Volkswohl Bund siegt auch im Klassik-Segment

Bei den klassischen und klassiknahen Basis-Renten entschied in der Qualitätsrangliste der Volkswohl Bund einen engen Dreikampf für sich (Mittelwert: 1,69). Die Gesellschaft schnitt bei der Policierung am besten und landete schlechtestenfalls an dritter Stelle (Erreichbarkeit). Hinzu kamen zwei zweite Plätze.

Die Stuttgarter an zweiter Stelle (Mittelwert: 1,70) punktete insbesondere in den Aspekten Leistungsbearbeitung und Erreichbarkeit (jeweils Rang zwei). Nur in Sachen Antragsbearbeitung lag sie nicht in unmittelbarer Schlagdistanz zum Bereichssieger (Rückstand: 0,14 Notenpunkte).

Den Bronzerang in der Qualitätswertung sicherte sich die Swiss Life Lebensversicherung SE (Mittelwert: 1,71), die damit wie die Stuttgarter vier Plätze besser abschnitt als beim Neugeschäft. Sie konnte die Vema-Makler vor allem mit der besten Erreichbarkeit überzeugen. Schlechtestenfalls sprang Position vier heraus (Antrags- und Leistungsbearbeitung).

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Sparten:

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