Krankenvollpolicen für Beihilfeberechtigte: Dies sind die Favoriten der Vema-Makler

4.5.2026 – Die Axa ist laut der aktuellen Qualitätsumfrage der Maklergenossenschaft der eindeutige Favorit der Partnerbetriebe im Krankenvoll-Neugeschäft für Beihilfeberechtigte. Dahinter folgen die Barmenia und die Signal Iduna. Die Qualitätswertung, in der die Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit zur Bewertung standen, gewann die Alte Oldenburger vor der Universa und der Barmenia.

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Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der privaten Krankenvollversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 5.000 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal Medienspiegel 16.10.2025) durchgeführt.

Dabei sollten die befragten Makler unter anderem die drei im Neugeschäft meistgenutzten Anbieter der privaten Krankenversicherung (PKV) nennen. Im Rahmen der Befragung gingen für die Zielgruppe Angestellte insgesamt 625 Nennungen (VersicherungsJournal 15.4.2026), für Selbstständige 689 (22.4.2026) und für die Zielgruppe Beihilfeberechtigte 573 Favoritennennungen ein.

Axa verteidigt Spitzenrang beim PKV-Neugeschäft für Beihilfeberechtigte

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter verteidigte die Axa Krankenversicherung AG die Spitzenpositionen. Fast jeder vierte Befragte votierte für das Unternehmen. Der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger schrumpfte allerdings kräftig zusammen. Er halbierte sich in etwa von über zwölf (20.9.2024) auf gut sechs Prozentpunkte.

Weiterhin den Silberrang belegt die Barmenia Krankenversicherung AG, die rund jede sechste Stimme auf sich vereinen konnte. An dritter Stelle liegt die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. mit einem Anteil von einem knappen Neuntel.

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Auf den weiteren Plätzen

Dahinter folgen erneut an vierter Stelle die Universa Krankenversicherung a.G. vor den gleichauf liegenden Alte Oldenburger Krankenversicherung AG (unverändert) und Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK, von sechs auf fünf). Die Positionen sieben und acht belegen erneut die Allianz Private Krankenversicherungs-AG und die Hallesche Krankenversicherung a.G.

Auf Platz neun findet sich als Neueinsteiger in die Top Ten die Arag Krankenversicherungs-AG wieder. Von neun auf zehn nach unten ging es für die Hansemerkur Krankenversicherung AG. Die sieben letztgenannten Anbieter kamen auf Anteile zwischen gut sieben und gut drei Prozent. Nicht mehr zu den zehn Besten gehört die DKV Deutsche Krankenversicherung AG.

Qualitätswertung: Neugeschäftsfavorit nicht auf den vorderen Plätzen

Darüber hinaus sollten die Befragten auch die vier Serviceaspekte Produktqualität, Antragsbearbeitung/Policierung, Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit der Testkandidaten auf einer Schulnotenskala bewerten. Die vier Prüfpunkte gingen zu gleichen Teilen in die Wertung ein.

In der aus den Mittelwerten gebildeten Rangliste konnte der Platzhirsch beim Neugeschäft nicht vollends überzeugen. So landete die Axa nur auf Position sieben in der Qualitätsrangliste (Mittelwert: 2,12). In keinem der vier Aspekte reichte es für eine Top-Drei-Platzierung.

Bestenfalls landete das Unternehmen an sechster Stelle (Produktqualität), und das mit 0,4 Notenpunkten Rückstand auf den Bereichsspitzenreiter. In Sachen Erreichbarkeit kam die Gesellschaft bei den Vermittlern schlechter weg als jeder andere Testkandidat. Mit der Teilnote 2,54 liegt die Axa fast einen ganzen Notenpunkt hinter dem führenden Anbieter.

Alte Oldenburger gewinnt Qualitätswertung

Am besten in der Qualitätsrangliste schnitt – wie auch in der Zielgruppe Angestellte – die Alte Oldenburger ab (Mittelwert: 1,51). Das Unternehmen bekam in Sachen Policierung, Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit jeweils die mit Abstand beste Bewertung. Bei der Produktqualität sprang der dritte Platz heraus.

In diesem Aspekt ist die Barmenia das Maß aller Dinge, die es in der Qualitätswertung allerdings nur auf den Bronzerang schaffte (Mittelwert: 1,81). Vor allem die nur fünfbeste Erreichbarkeit verhinderte ein besseres Abschneiden. Hinzu kamen Platz drei bei der Antrags- und Position vier bei der Schadenbearbeitung.

Den zweiten Rang in Sachen Qualität belegt die Universa, die damit zwei Plätze besser abschnitt als beim Neugeschäft. Auch in allen Prüfpunkten sehen die Vema-Partner die Universa an zweiter Stelle. Der jeweilige Spitzenreiter ist zwischen nicht einmal 0,1 (Produktqualität) und rund 0,7 Notenpunkten (Erreichbarkeit) entfernt.

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies die Versicherungssparten:

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