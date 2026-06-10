Wann der Elementarschadenversicherer nicht für Starkregen zahlen muss
10.6.2026 (€) - Am Tag der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal stand auch eine Souterrainwohnung im südlichen NRW unter Wasser. Die Immobilienbesitzerin bleibt auf mehr als 33.000 Euro Reparaturkosten sitzen.
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