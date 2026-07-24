Wann der Versicherte eine Behinderung verschweigen darf
24.7.2026 (€) - Der Kunde einer privaten Pflegepolice hatte bei Vertragsschluss nicht angegeben, dass bei seiner ungeborenen Tochter Trisomie 21 diagnostiziert wurde. Der Versicherer forderte deshalb 10.000 Euro zurück. Vor Gericht hatte er aber einen schweren Stand.
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