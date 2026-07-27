Wann Versicherer die Invaliditätsgrundsumme nicht kürzen dürfen
27.7.2026 (€) - Ein Gericht hat dem Kunden einer privaten Unfallpolice einen Anspruch zuerkannt, den die Huk-Coburg zuvor fast halbiert hatte. Diese hatte sich darauf berufen, dass der Mann in Rente gegangen war.
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