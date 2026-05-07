Was bei der gesetzlichen Altersrente wirklich zählt

7.5.2026 – Wann kann man ohne Abschläge in Rente gehen? Welche Zeiten zählen für den Rentenanspruch? Wie wird die gesetzliche Altersrente berechnet? Und welche Vor- oder Nachteile hat eine Teil- gegenüber einer Vollrente? Das neue Dossier „Gesetzliche Altersrente: die wichtigsten Regeln im Überblick“ beantwortet diese und viele weitere Fragen Schritt für Schritt – mit Praxisbeispielen, rechtlichen Grundlagen und verständlichen Erläuterungen.

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Die gesetzliche Altersrente bildet für die Mehrheit der Bürger in Deutschland immer noch die finanzielle Basis im Ruhestand. Dennoch sind viele Regelungen rund um den Rentenanspruch und -beginn sowie um die Berechnung der Rentenhöhe wenig bekannt oder werden falsch eingeschätzt.

Das neue Dossier „Gesetzliche Altersrente: die wichtigsten Regeln im Überblick. Beratungswissen zu Rentenarten, Bezugsvoraussetzungen und Rentenhöhe“ setzt genau hier an: Es bereitet die komplexen gesetzlichen Vorgaben verständlich auf und vermittelt einen kompakten Überblick über die wichtigsten Zusammenhänge.

Vom Irrtum zur Beratung

Das Dossier greift typische Irrtümer auf und stellt dem die tatsächlichen gesetzlichen Regelungen gegenüber. So gehen immer noch viele davon aus, dass ein Renteneintritt generell mit 63 Jahren ohne Abschläge möglich ist oder dass vor allem die letzten Berufsjahre die Rentenhöhe bestimmen.

Zudem weiß nicht jeder, dass es mehrere Altersrentenarten gibt. Dazu zählen die Regelaltersrente, die Altersrente für langjährig Versicherte, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte sowie die Altersrente für schwerbehinderte Menschen – jeweils mit unterschiedlichen Anspruchsvoraussetzungen und Altersgrenzen.

Längst nicht allen ist außerdem bekannt, dass neben der Vollrente auch eine Teilrente möglich ist – und welche Vorteile diese Option im Einzelfall bieten kann. Solche Fehleinschätzungen oder Wissenslücken bieten konkrete Ansatzpunkte für eine fundierte Beratung zur bedarfsgerechten Altersvorsorge.

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Von den Rentenarten …

Das Dossier erklärt ausführlich die verschiedenen Anspruchsvoraussetzungen je nach Rentenart wie das frühestmögliche Renteneintrittsalter und die notwendige Mindestversicherungszeit (Wartezeiten).

Dabei wird umfassend darauf eingegangen, warum „Wartezeit“ nicht gleich „Wartezeit“ ist. Denn nicht jede rentenrechtliche Zeit wird bei jeder Rentenart als Wartezeit angerechnet. So zählen beispielsweise Schul- oder Studienzeiten nicht bei allen Rentenarten als Mindestversicherungszeit.

… über die Rentenberechnung

Ausführlich wird auf alle rentenrechtlichen Zeiten eingegangen, denn sie spielen eine zentrale Rolle für die gesetzliche Altersrente. Dabei erfolgt eine detaillierte Darstellung, was unter Beitragszeiten, beitragsfreien Zeiten und sogenannten Berücksichtigungszeiten zu verstehen ist und inwieweit sie den Rentenanspruch und/oder die Rentenhöhe beeinflussen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Berechnung der Rentenhöhe. Es wird aufgezeigt, wie sich die gesetzliche Altersrente aus den im Versicherungsverlauf gespeicherten Zeiten und Beiträgen ergibt und welche sonstigen Faktoren die Höhe beeinflussen.

Darüber hinaus wird erläutert, wie sich Rentenansprüche durch freiwillige Beiträge erhöhen lassen oder Lücken im Versicherungsverlauf geschlossen werden können, um einen Rentenanspruch zu erhalten.

… bis hin zur Voll-, Teil- oder Grundrente

Ein besonderes Augenmerk gilt den Regelungen rund um den Übergang in den Ruhestand. Erklärt wird zum einen, unter welchen Voraussetzungen ein vorzeitiger Renteneintritt möglich ist und welche Rentenabschläge in Kauf genommen werden müssen.

Zum anderen wird aufgezeigt, um wie viel Prozent sich die Rente erhöhen lässt, wenn man später in Rente geht, als es die jeweilige Altersgrenze für eine Rente ohne Abschläge vorsieht. Ferner wird erläutert, inwieweit es sinnvoll sein kann, statt einer Vollrente eine Teilrente zu beziehen.

So erhalten Sie das Dossier

Das Dossier „Gesetzliche Altersrente: die wichtigsten Regeln im Überblick. Beratungswissen zu Rentenarten, Bezugsvoraussetzungen und Rentenhöhe“ ist am 6. Mai im VersicherungsJournal-Verlag erschienen. Es umfasst 42 Seiten im PDF-Format und behandelt unter anderem folgende Themen:

die verschiedenen Altersrentenarten,

Anspruchsvoraussetzungen und Wartezeiten,

rentenrechtliche Zeiten und ihre Bedeutung,

Möglichkeiten freiwilliger Beiträge,

Vollrente und Teilrente,

der Rentenantrag,

Berechnung der gesetzlichen Altersrente,

die Grundrente.

Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals können das komplette Dossier als PDF-Datei (1,86 MB) unter diesem Link kostenlos herunterladen.

Alle anderen können es als E-Paper im PDF-Format für 19,90 Euro einschließlich Mehrwertsteuer online bestellen.

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