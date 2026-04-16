Wie lange ein Leistungsfall in der Berufsunfähigkeitsversicherung dauert

16.4.2026 – Die Zurich Gruppe Deutschland hat auf Basis ihres Versicherungsbestands ausgewertet, wie lange Versicherte eine Berufsunfähigkeitsrente aus einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung beziehen. Demnach dauert ein BU-Leistungsfall im Durchschnitt 93 Monate beziehungsweise knapp acht Jahre.

Die Auswertung zeige, dass viele Menschen nach einer längeren Auszeit wieder ins Berufsleben zurückkehren könnten, so das Fazit des Versicherers. „Berufsunfähigkeit muss nicht das endgültige Aus im Arbeitsleben bedeuten“, sagt Andreas Runkler, Bereichsleiter Produktentwicklung Leben bei dem Versicherer.

Nach Einschätzung des Experten spielen dabei auch Berufsunfähigkeitsversicherer eine Rolle, etwa durch Begleitung und Unterstützung im Rehabilitations- und Wiedereingliederungsprozess. Das könne zum Beispiel durch persönliche Begleitung sowie ergänzende Beratungs- und Gesundheitsangebote erfolgen.

Zugleich habe die Untersuchung gezeigt, dass häufig eine zu niedrige Berufsunfähigkeitsrente vereinbart worden sei. So habe die Zurich im Jahr 2025 im Leistungsfall durchschnittlich rund 900 Euro BU-Rente ausgezahlt. „Für ein auskömmliches Leben reicht dieser Betrag in vielen Fällen nicht – insbesondere dann nicht, wenn Berufsunfähigkeit über Jahre andauert“, sagt Runkler.

Mirko Wenig

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