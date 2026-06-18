Wirtschaftswoche: Die fondsgebundenen Rentenpolicen mit der höchsten Rendite-Prognose

18.6.2026 – Im Auftrag des Wirtschaftsmagazins hat Morgen & Morgen nach der Volatium-Methode anhand von zwei Musterfällen die fondsgebundenen Rentenversicherungen mit der höchsten Renditeprognose errechnet. Zu den Vergleichssiegern gehören die Hannoversche, die Ergo Vorsorge und die WWK.

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Die Morgen & Morgen GmbH hat im Auftrag der Wirtschaftswoche Redaktion anhand von zwei Musterfällen durchgerechnet, welche fondsgebundenen Rentenversicherungen die höchsten Renditeprognosen versprechen.

So wurden die Tarife verglichen

Die Rendite-Prognosen basieren auf dem Analysemodell Volatium von Morgen & Morgen. Dabei werden für jeden Tarif Tausende mögliche Kapitalmarktverläufe simuliert.

In die Berechnungen fließen unter anderem die Kosten des Vertrags, Garantien, die Aktien- beziehungsweise Fondsquote, Sicherungsmechanismen, Rentenfaktoren sowie die Finanzstärke des Versicherers ein. Auf dieser Grundlage ermittelt das Analysehaus pessimistische, realistische und optimistische Renditeszenarien:

Die pessimistische Prognose entspricht dem Durchschnitt der 20 Prozent ungünstigsten Simulationsergebnisse.

Die realistische Prognose bildet den Durchschnitt aller Simulationen ab.

Die optimistische Prognose basiert auf dem Durchschnitt der übrigen 80 Prozent günstigeren Ergebnisse.

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Drei Risikoprofile für zwei Musterfälle ausgewertet

Für den Vergleich wurden die Tarife jeweils nach drei Risikoprofilen ausgewertet: sicherheitsorientiert, ausgewogen und chancenorientiert.

Als sicherheitsorientiert galten Policen mit einer Brutto-Beitragsgarantie von mindestens 80 Prozent. Für die Kategorie „Ausgewogen“ war eine Beitragsgarantie von mindestens 60 Prozent erforderlich. In der Kategorie „Chance“ standen dagegen die Renditechancen im Vordergrund, so dass geringere oder keine Garantien in Kauf genommen werden.

Die Analyse unterscheidet zudem zwischen Tarifen mit laufender Beitragszahlung und Tarifen gegen Einmalbeitrag. Als Musterfälle dienten ein 30-Jähriger, der bis zum Renteneintritt mit 67 Jahren monatlich 200 Euro einzahlt, sowie ein 50-Jähriger, der einmalig 100.000 Euro investiert und ebenfalls mit 67 Jahren in Rente geht. Die Ansparphase beträgt damit 37 beziehungsweise 17 Jahre.

In den Tabellen werden jeweils die Tarife ausgewiesen, die die „höchste Renditeprognose“, eine „sehr hohe Renditeprognose“ und eine „hohe Renditeprognose“ laut den Modellberechnungen haben. Dabei werden die Gewinner in den Kategorien „Sicherheit“, „ausgewogen“ und „chancenorientiert“ ausgewiesen.

Die höchsten Renditeprognosen mit Sicherheit gegen laufenden Beitrag

Im Musterfall eines 30-Jährigen mit monatlicher Sparrate von 200 Euro bis zum Rentenbeginn mit 67 Jahren erzielen im sicherheitsorientierten Segment drei Tarife die höchste Rendite-Prognose.

Die Hannoversche Lebensversicherung AG hat demnach mit dem Tarif „Bausteinrente R4“ die höchste Renditeprognose mit einer Beitragsgarantie von 80 Prozent. Die garantierte monatliche Rente liegt bei 296,12 Euro. In der Prognoserechnung ergibt sich eine Rente von 363 Euro im pessimistischen Szenario, 549 Euro im realistischen und 611 Euro im optimistischen Fall.

Die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG platziert sich mit „Rente Balance“ auf dem zweiten Rang. Ebenfalls mit 80 Prozent Garantie ausgestattet, liegt die garantierte Rente bei rund 177,33 Euro. Die prognostizierten Renten reichen von 350 Euro (pessimistisch) über 709 Euro (realistisch) bis zu 857 Euro (optimistisch).

Dritter im Bunde ist die Deutsche Ärzteversicherung AG mit ihrem Tarif „DLVI1 Relax Rente Chance“. Die Garantierente liegt bei 205,41 Euro, die prognostizierten Werte bewegen sich zwischen 343 Euro und 723 Euro je nach Szenario.

Höchste Prognosen gegen laufenden Beitrag für ausgewogene Sparer

Will der 30-Jährige sein Geld ausgewogen anlegen, so bietet ihm laut Modellrechnungen der Tarif „Premium Fondsrente Protect FVG25“ der WWK Lebensversicherung a.G. die beste Renditeprognose. Bei einer garantierten Rente von 187,86 Euro beträgt die Monatsrente im pessimistischen Szenario 283 Euro, im realistischen 767 Euro und im optimistischen 973 Euro.

Auch hier platziert sich die Ergo Vorsorge mit ihrem Balance-Tarif auf Rang zwei. 179,80 beträgt die errechnete Garantierente: Im ungünstigen Szenario liegt sie bei 370 Euro, im realistischen bei 639 Euro und im optimistischen bei 731 Euro.

Drittplatzierte ist hier die Continentale Lebensversicherung AG mit „Rente Invest Garant RIG“. Bei einer garantierten Rente von knapp 192 Euro errechnen die Tester 273 Euro Monatsrente im pessimistischen und 773 Euro im optimistischen Szenario.

Die Top-Offerten mit chancenreichem Risikoprofil

Wer gegen laufenden Beitrag risikoreich investieren will, kann nach Ansicht der Analysten bei der Ergo Vorsorge auf die höchste Rendite hoffen. Bei einem garantierten Rentenfaktor von 27,18 liegt die Monatsrente zwischen 189 Euro im pessimistischen Szenario, 750 Euro im realistischen und 1.042 Euro im optimistischen Fall.

Die Deutsche Ärzteversicherung landet auf dem zweiten Rang. Bei der „DLVF1E Fonds-Rente“ wird ein Rentenfaktor von 26,61 garantiert, die mögliche Rente liegt zwischen 188 Euro im pessimistischen und 1.032 Euro im optimistischen Fall. Drittplatzierte ist die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., wo sich die prognostizierte Rente zwischen 185 Euro und 1.016 Euro bewegt.

Renditeprognosen für sicherheitsorientierte Einmalbeitragssparer

Für den 50-jährigen sicherheitsorientierten Sparer errechnen Morgen & Morgen ebenfalls bei der Hannoverschen die höchste Renditeprognose (Bausteinrente R4). Bei einer garantierten Rente von 364,73 Euro werden im pessimistischen Szenario 446 Euro Monatsrente erzielt und im optimistischen Fall 550 Euro.

Dahinter platzieren sich die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (RT1E) und die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. (FlexRente Classic – T33oG). Die garantierte Rente liegt hier zwischen 353,18 Euro bei der Zweitplatzierten und 339,59 bei der Stuttgarter. Im optimistischen Fall werden 541 Euro beziehungsweise 502 Euro Monatsrente prognostiziert.

Einmalbeitrag: Höchste Renditeerwartung bei 60 Prozent Beitragsgarantie

In der ausgewogenen Kategorie mit 60 Prozent Beitragsgarantie liegt erneut die WWK mit ihrem Tarif FVG25 vorn, diesmal mit einer errechneten Garantierente von 187,86 Euro und 283 Euro Monatsrente im pessimistischen Szenario. Bei realistischer Marktentwicklung wurden 639 Euro Monatsrente errechnet, im optimistischen Fall 973 Euro.

Dahinter platzieren sich – wie auch bei der Rente gegen laufenden Beitrag – erneut die Ergo Vorsorge und die Continentale. Bei der Ergo wird eine Garantierente von 187,86 errechnet und bei der Continentale von 191,59 Euro. Auch die optimistische Prognose liegt mit 731 Euro beziehungsweise 773 Euro bei beiden Versicherern eng beieinander.

Bei den Angeboten ohne Beitragsgarantie sind ebenfalls die Erstplatzierten identisch mit den Modellrechnungen gegen laufenden Beitrag. Die Ergo Vorsorge platziert sich vor der Deutschen Ärzteversicherung und der Alten Leipziger. Bei der Ergo wird im pessimistischen Szenario eine Rente von 189 Euro prognostiziert, im realistischen von 750 Euro und im optimistischen von 1.042 Euro.

Weitere Ergebnisse sowie die Tabellen mit den konkreten Werten sind im Wirtschaftswoche-Artikel „Wo es exzellente Renten gibt“ einsehbar.

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