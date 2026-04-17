Young- und Oldtimerversicherung: Diese Anbieter behandeln ihre Kunden am fairsten

17.4.2026 – Servicevalue und die Redaktion der Zeitschrift Focus Money wollten von Versicherungskunden wissen, wie fair sie sich von den Gesellschaften bei der Absicherung von Young- und Oldtimern behandelt fühlen. Mit „sehr gut“ schnitten die Anbieter ADAC Versicherungen, Allianz, Herzenssache, Hiscox, Huk24, Huk-Coburg, LVM, OCC und Württembergische am besten ab.

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Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money zum ersten Mal untersucht, von welchen Anbietern zur Absicherung von Young- und Oldtimern sich die Kunden am fairsten behandelt fühlen.

Die Studie basiert auf einer im Februar und März durchgeführten Onlinebefragung von Verbrauchern. Diese konnten bis zu zwei Anbieter bewerten, bei denen sie in den vergangenen 24 Monaten eine Police abgeschlossen haben. Insgesamt kamen im Rahmen der Umfrage 2.174 Urteile von 1.931 Klienten zu 26 Unternehmen zusammen.

So wurde die Fairness ermittelt

Um das virtuelle Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde der Begriff den Angaben zufolge durch die folgenden vier Teildimensionen mit insgesamt 16 Leistungsmerkmalen parametrisiert:

faires Produktangebot (Angebotsvielfalt, Transparenz der Produkte und Leistungen, umfassender Versicherungsschutz, Annahmerichtlinien, Wertsteigerungsdeckung, Sonderzulassung),

faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Ermittlung der Beitragshöhe, Beitragsstabilität).

faire Kundenbetreuung (Erreichbarkeit von Mitarbeitern, Auskunftsbereitschaft und -fähigkeit, Fachkompetenz, Reaktion bei Problemen (schnell und zuverlässig)),

faire Schadenregulierung (Reaktionszeit im Schadenfall, Schadenabwicklung, Regulierungsumfang).

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Vierstufige Bewertungsskala

Zur Bewertung stand den Verbrauchern eine vierstufige Skala zur Verfügung („trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3), „trifft überhaupt nicht zu“ (4)). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein ‚sehr gut‘.“

Die fairsten Anbieter aus Kundensicht

In der Gesamtwertung, in welche die vier Dimensionen zu gleichen Teilen eingingen, erhielten neun Anbieter die Höchstnote „sehr gut“. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge)

Sechs der zehn „sehr guten“ Testkandidaten schafften in allen vier Testsegmenten ein „sehr gut“. Dies waren neben den ADAC Versicherungen auch Allianz, Hiscox und Huk-Coburg. Immerhin noch jeweils dreimal gelang dies der Württembergischen (bis Produktangebot) sowie Herzenssache, Huk24 und OCC (jeweils bis auf Kundenberatung).

Sechsköpfige Verfolgergruppe

Sechs weitere Marktteilnehmer wurden ebenfalls überdurchschnittlich und erhielten das Prädikat „gut“. Zu diesem Sextett gehören (ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge)

Weitere Informationen zum Inhalt, zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis des 847-seitigen Berichtsbands zur Studie „Kundenurteil: Fairness von Youngtimer- & Oldtimerversicherern 2026“ können diesem Studienflyer (PDF, 572 KB) entnommen werden.

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