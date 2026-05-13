Auf diese Anbieter fahren Makler bei Motorradversicherungen ab

13.5.2026 – Die VHV ist und bleibt der Topanbieter aus Sicht von Versicherungsmaklern, wenn es um die Vermittlung von Policen zur Absicherung von Motorrädern geht. Dahinter folgen die R+V-Gruppe und die Itzehoer. Dies ist ein Ergebnis der „Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2026“ der BBG.

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Die rund 3,47 Millionen haftpflichtversicherten Krafträder und Kraftroller (Wagniskennziffer (WKZ) 003) haben 2024 rund 21.700 Schäden verursacht. Der Aufwand betrug fast 154 Millionen Euro. Das zeigt die „Jahresgemeinschaftsstatistik über den Schadenverlauf in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 2024“.

Sie wird vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gemeinsam herausgegeben und beinhaltet keine Aufwendungen für die Schadenregulierung.

Für die Fahrzeugart werden in der aktuellen Statistik eine Schadenhäufigkeit von unverändert sechs Unfällen je 1.000 versicherte Risiken und ein Durchschnittsschaden von 7.087 (Vorjahre: 6.672; 6.137) Euro ausgewiesen. Der für die Prämienkalkulation wichtige Schadenbedarf stieg von 37 über 41 auf zuletzt 44 Euro (VersicherungsJournal 9.2.2026).

Absicherung von Motorrädern: VHV ist Topanbieter aus Vermittlersicht

Auf welche Produktgeber Versicherungsmakler bei der Absicherung von Motorrädern setzen, hat die BBG Betriebsberatungs GmbH im Rahmen der Asscompact-„Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2026“ untersucht. Diese basiert auf einer Onlineumfrage unter Maklern. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 275 Personen angegeben.

Aufgeführt werden neben Ranglisten zu den Geschäftsanteilen, zur Weiterempfehlungsbereitschaft (14.4.2026, 24.4.2026) und zum Stellenwert des Geschäftsfelds (14.4.2026) unter anderem auch Ranglisten der Topanbieter für verschiedene Sonderrisiken im Kraftfahrtsegment. Hierzu gehörten neben Wohnmobilen (27.4.2026) und Oldtimern (6.5.2026) auch Motorräder.

Der Studie zufolge vermitteln weit über vier Fünftel der Befragten Policen für Motorräder, jeweils um die drei Viertel für Wohnmobile und für Oldtimer. Versicherungsschutz für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen zählen immerhin noch fast zwei von drei Befragten zu ihrem Vermittlerportfolio.

Beim Sonderrisiko „Motorräder“ ist und bleibt (14.4.2025, 30.4.2024) die VHV Allgemeine Versicherung AG der eindeutige Favorit der Versicherungsmakler. Der Anbieter baute seinen Anteil an den Favoriten leicht auf fast 40 Prozent aus.

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Auf den weiteren Plätzen der Motorradversicherer

Den Silberrang belegt erneut die R+V-Gruppe (inklusive Kravag Versicherungen) mit einem auf über ein Fünftel gestiegenen Anteil. An dritter Stelle liegt weiterhin die vor zwei Jahren noch auf Position zwei rangierende Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG. Für sie votierte knapp jeder fünfte Interviewte.

Dahinter folgen die Allianz Versicherungs-AG (von sechs auf vier) und die Concordia Versicherungsgesellschaft a.G. (von vier auf fünf). Den sechsten Platz teilen sich die Axa Versicherung AG und die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland.

Für Letztere ging es einen Rang aufwärts, für Erstere eine Position abwärts. Die vier letztgenannten Akteure konnten zwischen zwölf und acht Prozent der Favoritennennungen auf sich vereinen. Weitere Produktgeber kamen nicht über die Fünf-Prozent-Hürde.

Der 236-seitige Berichtsband zur „Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2026“ kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sebastian Sommerer per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575834 bestellt werden.

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